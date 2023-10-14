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Коммерсантъ FM
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Полиция оцепила площадь в центре Варшавы из-за заявившего о бомбе мужчины

В Варшаве оцеплена площадь Маршала Юзефа Пилсудского. На установленный на площади постамент забрался мужчина в маске и заявил о готовности привести в действие взрывное устройство. С ним ведут переговоры полицейские. Об этом в X сообщила корреспондент BBC Сара Реинсфорд.

«В настоящее время по соображениям безопасности площадь Пилсудского и прилегающая территория закрыты для движения транспорта»,— говорится в сообщении полиции Варшавы в соцсети X.

Мужчина забрался на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы. По информации польского издания Wyborcza, он утверждает, что у него в пакете находится бомба. У оцепленной площади стоят два полицейских броневика.

Полиция уточнила, что выясняет мотивы мужчины. Жителей призвали не приближаться к площади. Гостям отеля Sofitel, расположенного на площади, запретили выходить из здания, передает Wiadomosci.

Лусине Баласян

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