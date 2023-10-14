Матвиенко допустила пересмотр участия России в ПАЧЭС из-за политизированности

Россия рассмотрит вопрос целесообразности пребывания в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

В ходе встречи на полях парламентского саммита G20 госпожа Матвиенко отметила примеры позитивного сотрудничества России и Турции. «Кроме, пожалуй, ПАЧЭС, которая создавалась как такой хороший инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия, но превратилась в такую непонятную политизированную структуру»,— сказала Валентина Матвиенко (цитата по ТАСС).

В состав ПАЧЭС, созданной по инициативе России и Турции в 1993 году, входят делегации парламентов еще 11 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Украины. Цель организации — содействие в экономическом и гуманитарном сотрудничестве стран–членов.

4–5 мая в Анкаре проходил саммит ПАЧЭС. В кулуарах мероприятия произошла драка между представителем российской и украинской делегации — Валерием Ставицким и Александром Мариковским.