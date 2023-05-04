Российский делегат попал в больницу в результате потасовки с депутатом Верховной рады на саммите в Анкаре

Посольство России в Анкаре сообщило, что на проходящем в турецкой столице саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) депутаты Верховной рады Украины попытались сорвать выступление российской делегации. В результате, сообщила дипмиссия, один из участников делегации оказался в больнице.

Из сообщения посольства РФ в Telegram-канале следует, что депутаты Верховной рады намеревались сорвать выступление главы российской делегации Ольги Тимофеевой, однако попытку пресек председатель турецкого парламента Мустафа Шентоп. Он, говорится в сообщении, «попытался удалить участников акции из зала».

«Во время телеэфира Ольги Тимофеевой по итогам мероприятия украинские представители вновь попытались устроить провокацию. В итоге на члена российской делегации, попытавшегося воспрепятствовать этому, было совершено нападение»,— сообщает посольство. Дипмиссия указывает, что пострадавший член делегации находится в больнице. К инциденту привлекли внимание турецких властей, заявило посольство. Турецкая и украинская стороны инцидент не комментировали.

Видео потасовки, в частности, опубликовала телеведущая «России-1» Ольга Скобеева, сообщив, что инцидент произошел, когда Ольга Тимофеева давала комментарий по прямой линии в программе «60 минут». На кадрах видно, как украинский делегат развернул флаг Украины за спиной у Ольги Тимофеевой. После к нему подошел российский представитель, который забрал флаг. В ответ член украинской делегации нанес ему несколько ударов. ТАСС уточняет, что инцидент произошел в гостинице в Анкаре.

Лусине Баласян