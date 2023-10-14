Лувр приостановил работу из-за сообщения об угрозе безопасности

Парижский Лувр приостановил работу сегодня, 14 октября, «по соображениям безопасности». Об этом пресс-служба музея сообщила в соцсети X. Представитель Лувра заявил, что сотрудники получили письмо «с предупреждением об опасности».

«Мы предпочли эвакуировать посетителей и закрыться на день, чтобы провести необходимые проверки»,— сообщил представитель музея изданию Le Monde.

Cо вчерашнего дня, 13 октября, во Франции введен режим «чрезвычайной готовности к нападению». Он был введен после нападения мужчины на школу имени Гамбетта в городе Аррас. В результате погиб преподаватель, ранены два человека.

Сегодня, 14 октября, французские власти сообщили о развертывании в стране до 7 тыс. военнослужащих в рамках армейской антитеррористической операции в связи с угрозами, связанными с боевыми действиями между Израилем и «Хамасом».

Лусине Баласян