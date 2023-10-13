Бывший ученик напал на школу во французском Аррасе

В школе имени Гамбетты в городе Аррас (Па-де-Кале) убит преподаватель, ранены два человека, один — тяжело. Нападавший — бывший ученик школы. Он задержан полицией.

Преступник ворвался в школу с ножом, крича «Аллах акбар», и набросился на учителей в школьном дворе.

Сообщается, что напавшему на школу 20 лет. Он чеченец по происхождению, внесенный в список S лиц, симпатизирующих исламизму. Мужчина обвиняется в «убийстве, связанном с террористическим предприятием», «покушении на убийство, связанном с террористическим предприятием» и создании «преступной террористической группы».

Полиция обыскивает его дом. Вместе с ним арестован его брат, в момент нападения находившийся возле школы.

В город Аррас кроме главы МВД Жеральда Дарманена приедут министр образования Габриэль Атталь и сам президент Эмманюэль Макрон.

Алексей Тарханов, Париж