Завод по выпуску вагонов для ВСМ может появиться в Зеленограде

Выпускать поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой могут на заводе в Зеленограде, сообщил «Ведомости. Городу» представитель машиностроительного холдинга «Синара – транспортные машины» (СТМ).

По планам, новая магистраль должна связать два города к 2028 году. В РЖД указали, что этот проект находится на стадии всесторонней проработки. Источник в холдинге подчеркнул, что основные элементы инфраструктуры для магистрали будут выпущены в стране впервые. В частности, речь идет о безбалластных технологиях. Их суть заключается в том, что рельсы закрепляют на основании из бетона, а не на шпалы, при этом их длина не должна быть меньше 100 метров.

СТМ уже присматривает территорию для возведения завода по выпуску высокоскоростных составов. Большая вероятность, что он будет базироваться в Зеленограде, сообщили в холдинге. Представитель предприятия добавил, что С 2028 по 2032 год, по планам, должны быть выпущены 50 восьмивагонных составов.

Ранее «Ъ» писал, что в РЖД ожидают завершения строительства большей части запланированных ВСМ к 2043 году. Генеральный директор холдинга Олег Белозеров отметил, что до 2030 года должны сдать магистраль между Петербургом и Москвой.

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