Минфин объяснил допрасходы на госдолг увеличением ключевой ставки

Минфин пояснил, что дополнительная потребность в финансах вызвана изменением ключевой ставки, а также изменением курса валют по отношению к рублю. Однако уровень госдолга России на следующий трехлетний период не превысит 20% ВВП, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Минфин подчеркивает, что госдолг России на ближайшие три года «сохранится на безопасном для страны уровне».

Сегодня, 13 октября, правительство выделило Минфину до 215 млрд руб. из резервного фонда. Средства будут направлены на обслуживание госдолга. Документ был опубликован на сайте правовой информации. О целевом расходовании средств Минфин должен отчитаться до 1 февраля 2024 года.

29 сентября Счетная палата опубликовала доклад о ходе исполнения федерального бюджета за январь—июнь. Ведомство сообщило, что внутренний долг России вырос на 9,8% (на 2,24 трлн руб.), до 25,06 трлн руб. Согласно докладу, госдолг составил 16,7% от прогнозного значения ВВП на 2023 год.

О выполнении соцобязательств в следующие годы при «непростом» бюджете — в материале «На социалку хватит».

Александра Горошилова