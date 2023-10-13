Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НКО по социсследованиям

Генпрокуратура России признала нежелательной немецкую НКО Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien (Центр восточноевропейских и международных исследований). Ведомство считает, что центр искажает факты и публикует ложную информацию.

В сообщении Генпрокуратуры в Telegram-канале указано, что немецкая НКО «инициировала антироссийские настроения». Ведомство установило, что организация собирает информацию о деятельности органов российской власти, внутриполитических процессах и на основе полученных данных готовит доклады, «искажающие реальное положение дел в нашей стране, носящие ярко выраженный антироссийский характер».

«Используя возможности международного обмена специалистами в рамках межгосударственных программ, организация пыталась продавливать нужные ей акценты, заставлять российских экспертов продвигать идеи ненависти к России и ее руководству»,— говорится в сообщении надзорного органа.

Институт был основан постановлением немецкого Бундестага. Он начал работать в октябре 2016 года и был официально открыт 27 марта 2017-го. Центр расположен в Берлине, он занимается социальными исследованиями в Восточной Европе и консультирует политиков, СМИ и общественность.

Александра Горошилова