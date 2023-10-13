В «Свободной Ингрии» нашли нацизм

В Санкт-Петербурге арестован координатор «Свободной Ингрии» Дмитрий Витушкин. Комьюнити выступает за преобразование Петербурга и Ленобласти в автономную республику Ингерманландия (она же Ингрия). Господин Витушкин — администратор сетевого сообщества «Ингерманландия». Сотрудники Центра «Э» усмотрели в его записях «фальсификацию исторических фактов» и оправдание нацизма. Как утверждается, пост в паблике был размещен еще в декабре прошлого года. Дело возбудили 12 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор «Свободной Ингрии» Дмитрий Витушкин

Фото: страница Дмитрия Витушкина в vk.com Координатор «Свободной Ингрии» Дмитрий Витушкин

Фото: страница Дмитрия Витушкина в vk.com

Сотрудники управления по противодействию экстремизму заподозрили петербуржца Дмитрия Витушкина в оправдании нацизма в интернете (ч. 2 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). В релизе регионального главка говорится, что 39-летний краевед разместил в администрируемом им сообществе «Ингерманландия» комментарии «с текстом, реабилитирующим нацизм, которые являются отрицанием и фальсификацией исторических фактов, установленных Международным трибуналом в Нюрнберге», а также «выложил комментарии, дискредитирующие освобождение Ленинграда от фашистской блокады». Статья предусматривает в качестве санкции до пяти лет лишения свободы.

По данным полиции, речь идет о записи в сообществе «Ингерманландия» от 17 декабря 2022 года. В паблике на эту дату сейчас можно найти только пост про участника Советско-финляндской войны 1939–1940 годов (также известная как Зимняя война) финского снайпера Симо Хяюхя (Simo Hayha), где советские солдаты названы оккупантами.

Журналист и публицист, историк и краевед, а также известный в Петербурге сторонник концепции современного регионализма в Ингерманландии 39-летний Дмитрий Витушкин был задержан силовиками в четверг, 12 октября, в своей квартире на Псковской улице и помещен в изолятор временного содержания.

В пятницу вечером петербуржца повезли в Октябрьский райсуд для избрания меры пресечения. Там по ходатайству следствия его отправили в СИЗО на два месяца. Обвиняемый и защитник возражали: просили запрет определенных действий или домашний арест, однако суд встал на сторону следователя.

В 2015 году координатор сообщества «Свободная Ингрия» уже попадал под внимание Центра «Э» за публикацию «Ингерманландия — это норма». Тогда в органы обратился юрист Илья Ремесло, который разглядел в статье призывы к насильственному захвату власти и нарушению территориальной целостности РФ. Однако в экспертном заключении полиция не нашла в тексте состава преступления.

Дмитрий Витушкин работал журналистом на «Модном радио», «Радио Балтика», телеканале «ВОТ!», ЗАКС.ру, «Санкт-Петербургских ведомостях» и других медиа, был ведущим цикла телепередач «Петербург до Петербурга», а также организовывал экскурсии по городу.

Единомышленники Дмитрия Витушкина, разделяющие идеи предоставления широкой автономии Невскому краю, уверены, что ставший поводом для преследования пост лишь формальная причина для задержания историка.

«У нас все краеведы, никто радикальных взглядов не придерживается, диверсий или переворотов не планировал,— заявил специалист по теме Ингрии Михаил Войтенков, который сам в 2017 году стал фигурантом по делу так называемой “революции 5/11/17” (лозунг запрещенной в РФ террористической организации “Артподготовка”).— Просто любая точка зрения, отличная от официальной, может быть воспринята как крамола». Он подчеркнул, что «Свободная Ингрия» не движение, а скорее субкультура.

Давний знакомый историка Витушкина петербургский писатель Александр Пелевин в разговоре с «Ъ» заявил, что краеведа сложно назвать сторонником радикальных взглядов. «Несмотря на то что мы с Дмитрием стоим на абсолютно противоположных позициях, с ним всегда можно было разговаривать, в отличие от многих других его единомышленников. Он никогда не был лицемером и искренен в своих убеждениях»,— подчеркнул писатель. Господин Пелевин отметил, что силовикам, по его мнению, «лучше бы заняться поимкой настоящих диверсантов».

Правоохранительные органы интересуются деятельностью «ингерманландцев» не первый раз. В мае 2016 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против администратора одной из тематических групп Артема Чеботарева. А в июле 2017 года сайт «Свободной Ингрии» был внесен Роскомнадзором в реестр запрещенных ресурсов.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург