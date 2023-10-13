ЦАХАЛ: жители Газы начали покидать город после призыва Израиля к эвакуации

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что жители города Газа начали покидать город. Ранее израильские власти и военные обратились к населению Газы с данным призывом из-за начала массированных бомбардировок объектов палестинского исламского движения «Хамас», расположенных в городе.

«Население города Газа начало заметно двигаться в южном направлении, чтобы защитить себя»,— отметил господин Хагари (цитата по The Times of Israel).

По его словам, жители города услышали призыв покинуть город, по которому с начала войны между Израилем и «Хамасом» ЦАХАЛом уже было нанесено более тысячи ударов.

Накануне, 13 октября, армия обороны Израиля и правительство страны призвали жителей Газы эвакуироваться из города до последующих указаний о разрешении гражданам вернуться. В ЦАХАЛе также заявили, что боевики «Хамаса» скрываются в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных мирными жителями. По словам военного ведомства, «Хамас» использует мирных граждан в качестве живого щита, поэтому жителям Газы необходимо избегать боевиков и срочно эвакуироваться.

Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда движение «Хамас» начало ракетный обстрел Израиля и осуществило вторжение на территорию страны. 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа. По последним данным палестинского Минздрава, в секторе Газа с начала эскалации погибли более 1,4 тыс. жителей, пострадали 6 тыс. В Израиле погибли 1,3 тыс. мирных жителей, были ранены около 3,3 тыс. человек.

Подробнее о войне между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Александр Кислов