Революционное мышьление

16 октября исполняется 100 лет со дня основания The Walt Disney Company, которая оказала огромное влияние на популярную культуру XX и XXI веков. Микки-Маус, ставший одним из первых популярных персонажей массовой мультипликации; первый коммерчески успешный в истории анимации полнометражный фильм «Белоснежка и семь гномов» и первые тематические парки, посвященные анимационным героям,— знаменитые Диснейленды. В последние два десятилетия в состав Disney вошло сразу несколько успешных киностудий, в том числе уже легендарная в мире компьютерной анимации Pixar, а запущенный ею всего пять лет назад стриминговый сервис уже занял место в мировом топ-3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Микки Маус и Минни Маус приветствуют посетителей в Диснейленде

Фото: Bobby Yip / Files (CHINA / Reuters Микки Маус и Минни Маус приветствуют посетителей в Диснейленде

Фото: Bobby Yip / Files (CHINA / Reuters

Микки-Маус и первые успехи

История компании началась 100 лет назад — 16 октября 1923 года, когда братья Уолт и Рой Дисней создали Disney Brothers Cartoon Studio — The Walt Disney Company. Уолту Диснею на тот момент было 22 года, и за это время он успел послужить водителем санитарной машины на Первой мировой войне, поработать в рекламной фирме, снимая ролики, и попробовать себя в анимации.

Именно анимация, которая тогда делала только первые шаги, привлекала Уолта — на момент создания студии он уже снял несколько коротких анимационных фильмов.

В начале пути у компании был маленький офис на Кингсвелл-авеню в Лос-Анджелесе, а у братьев на счету всего $40. Рой был старше брата на 8 лет и, в отличие от него, был скорее бизнесменом, чем творческим человеком. Поэтому именно он занимался финансами, а брат — творческим процессом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первые творения студии братьев Дисней принесли ей небольшую известность, но до всемирной славы было еще далеко

Фото: Werner Kreusch / AP Первые творения студии братьев Дисней принесли ей небольшую известность, но до всемирной славы было еще далеко

Фото: Werner Kreusch / AP

Среди первых творений молодой студии стала серия детских фильмов Alice Comedies — про девочку Алису и ее кота Джулиуса. По моде того времени фильмы совмещали реально снятых актеров с анимацией. Alice Comedies выходили с 1923 по 1927 год. Эти фильмы хотя и принесли Disney некоторую известность, но все же сейчас они — скорее часть истории кинематографа, но уж точно не массовой культуры.

А вскоре появился тот самый персонаж, которого узнают по всему миру до сих пор — озорной ушастый мышонок Микки-Маус. Впервые он появился в коротком — всего на 6 минут — мультфильме «Безумный самолет», вышедшем на экраны в мае 1928-го. Мультик был немым, но уже в ноябре того же года студия выпустила и звуковой мультфильм с ним в главной роли — «Пароходик Вилли». Он также стал первым в мире анимационным фильмом с синхронным — а не наложенным после записи — звуком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из мультфильма «Пароходик Вилли», 1928 год

Фото: Walt Disney Productions Кадр из мультфильма «Пароходик Вилли», 1928 год

Фото: Walt Disney Productions

Критики, которые уже тогда восторженно писали об этом мультфильме, отметили не только технические инновации, но и юмор, и качество анимации. «Пароходик Вилли» и другие мультфильмы о Микки-Маусе сделали студию законодательницей мод в мире анимации и одним из главных игроков этого молодого рынка.

Диснеевская классика

1937 год стал важной вехой в истории не только студии, но и мировой анимации. В свет вышел первый полнометражный анимационный фильм Disney «Белоснежка и семь гномов». Характерный вид персонажей этого мультфильма тоже стал классикой анимации. Сам Уолт Дисней очень активно участвовал в его создании — предлагал идеи для сюжета, просматривал и отбирал раскадровки, озвучивал некоторых персонажей.

«Белоснежка и семь гномов» была номинирована на «Оскар» сразу в нескольких категориях — и стала образцом для создателей анимационных фильмов на долгие годы и во многих странах.

А еще принесла своим создателям финансовый успех — ее сборы составили $8 млн, больше, чем у какого-либо другого фильма в 1937 году. Кроме того, «Белоснежка» стала первым в истории анимации коммерчески успешным полнометражным фильмом. Спустя много лет, в 2007 году Американский институт киноискусства включил «Белоснежку и семь гномов» в список 100 лучших американских фильмов за последние 100 лет. А в следующем году поставил на первое место в отдельном списке лучших американских анимационных фильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов», 1937 год

Фото: Walt Disney Productions Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов», 1937 год

Фото: Walt Disney Productions

В 1940 году выходит не менее важный для развития анимации, хотя и не настолько знаковый и всем известный мультфильм — «Фантазия». Он считается одним из самых смелых экспериментов студии при Уолте Диснее и внес настоящий прорыв в мировой рынок анимации. Мультфильм состоит из восьми частей, каждая из которых является изобразительным сопровождением для одного классического музыкального произведения. Например, сюиты из «Щелкунчика» Чайковского или отрывка из произведений Баха. Эти произведения исполнял Филадельфийский оркестр, входящий в «большую пятерку» симфонических оркестров США. Исполнение сопровождалось рассказом о музыке известного американского композитора и музыкального критика Димса Тейлора.

При создании мультфильма использовались самые передовые на тот момент звукозаписывающие технологии — прежде всего разработанная на самой студии Disney система звукозаписи Fantasound. Критики говорили о «Фантазии» как о «незабываемом эстетическом опыте» и «удачном эксперименте» по соединению такого популярного развлечения, как кино, с классической музыкой. В прокате мультфильм также оказался весьма успешен.

Диснейленд и новый маркетинг

В последующие десятилетия у Disney вышло много мультфильмов, ставших настоящей классикой мировой анимации. «Пиноккио» (1940 год), «Бэмби» (1942), «Золушка» (1950), «Спящая красавица» (1959), «101 далматинец» (1961). В эти годы анимационная студия также вышла на рынок кинематографа, начав выпускать обычные художественные фильмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уолт Дисней во время строительства первого Диснейленда в Анахайме (Калифорния), 1955 год

Фото: David F. Smith / AP Уолт Дисней во время строительства первого Диснейленда в Анахайме (Калифорния), 1955 год

Фото: David F. Smith / AP

Следующим прорывом стало открытие в 1955 году парка развлечений Диснейленд в Калифорнии. В его создании принимал активное участие сам Уолт Дисней. По его замыслу это должен был быть парк, где можно не просто покататься на аттракционах и повеселиться (такие парки существовали и до того), но и попасть в знакомые по мультфильмам Disney сказки и истории. В день открытия Диснейленд посетили 28 тыс. человек. В 1971 году компания открыла еще один парк развлечений — Walt Disney World (Орландо, штат Флорида) — по своим размерам и оснащенности превосходящий изначальный Диснейленд. Это отражает и число посетителей: в первый день в него пришло 100 тыс. человек.

С тех пор парки развлечения такого рода сохраняют свою популярность. Сейчас Диснейленды есть в разных странах, в том числе во Франции, Японии и Китае. Их успеху не смогла помешать даже пандемия COVID-19 — в текущем году Disney сообщила о хорошем росте финансовых показателей своих парков развлечений после снятия ковидных ограничений.

Фотогалерея Уолт Дисней и его персонажи Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Уолтер Элайас Дисней родился 5 декабря 1901 года в Чикаго. В 14 лет будущий мультипликатор устроился работать разносчиком газет, но в скором времени отправился на фронт Первой мировой войны. Дисней год служил водителем санитарной машины Международного Красного Креста во Франции Фото: из личного архива Уолта Диснея «Лучший способ начать делать — перестать говорить и начать делать»

Карьеру художника Дисней начал в 1920 году в студии кинорекламы, где создавал анимационные ролики. Позднее он открыл в Канзас-Сити собственную студию анимации Laugh-O-Gram, однако предприятие быстро обанкротилась. В 1922 году Дисней переехал в Лос-Анджелес и со своим братом Роем создал в Голливуде The Walt Disney Company. Через два года на экраны вышел первый мультфильм студии — «День Алисы на море», в котором использовались персонажи и сюжеты Льюиса Кэрролла. К 1927 году было нарисовано 56 фильмов под общим названием «Алиса в стране мультипликации» Фото: Fotodom / Moviestore / REX / Shutterstock В 1928 году на экранах впервые появляется мышонок Микки Маус, которого тогда звали Мортимер. Мультфильмы «Безумный аэроплан» и «Пароходик Вилли» быстро стали популярными не только в США, но и в Европе. Озвучивал мышонка сам мультипликатор. На волне такого успеха Дисней начал работу над циклом «Наивные симфонии» и за десять лет снял более 70 серий. В этом цикле появляются персонажи, сделавшие имя Диснея бессмертным: собака Плуто (1930), пес Гуфи (1932), а также селезень Дональд Дак (1934) Фото: Fotodom / Walt Disney / REX / Shutterstock «Я получаю огромное удовлетворение от творческого создания мультиков. Наши персонажи сотворены, чтобы переживать эмоции, которые еще совсем недавно казались невозможными для персонажа мультика. Некоторые из движений, переданных в завершенном мультике современности, более грациозны, чем что-либо из того, что может сделать человек» Фото: Library of Congress / Harris & Ewing В 1937 году студия Диснея выпустила полнометражный анимационный фильм «Белоснежка и семь гномов» по сказке братьев Гримм. Эта лента принесла $8 млн дохода и восторженные отклики в профессиональной прессе. После этого мультфильмы полного метра стали визитной карточкой компании — появились «Бэмби», «Дамбо», «Золушка», «Питер Пен». Всего при жизни Диснея его компания создала более 80 полнометражных лент Фото: Library of Congress / Alan Fisher В деятельности Уолта Диснея было много новаторских решений. Он первый выпустил анимированное кино с синхронным звуком, для съемок мультфильмов применял несколько камер. Кроме того, художник, перед тем как рисовать животных, всегда тщательно изучал повадки их живых прототипов, что делало образы более правдоподобными Фото: AP «Это своего рода забава — делать невозможное»

Уолт Дисней удостоен 26 премий «Оскар», часть из которых за документальное кино «Живая пустыня» Фото: Archivo General de la Nacion Argentina Уолта Диснея неоднократно обвиняли в антисемитизме. По свидетельствам аниматора Дэвида Свифта, когда он увольнялся со студии Диснея, наткнулся на антисемитский выпад начальника. В 1938 году, сразу после событий Хрустальной ночи (погром еврейских кварталов в Германии), уже известный мультипликатор устроил экскурсию по своей студии для «личного режиссера Гитлера» Лени Рифеншталь. Уже после смерти Диснея стало известно, что он отказался рисовать антинацистский мультфильм по легенде о святом Георгии. Однако биографы мультипликатора объясняют отказ тем, что Дисней был против ввязывания США в войну в Европе Фото: AP «“Диснейленд” посвящается идеалам, мечтам и реальным событиям, которые создали Америку с надеждой, что она станет источником радости и вдохновения для всего мира!»

Историческим для компании и для индустрии в целом является открытие в 1955 году «Диснейленда». Идея парка развлечений пришла Уолту Диснею во время прогулки с дочерями

На фото: Уолт Дисней (в центре) с художниками во время презентации нового персонажа — Минни Мауса Фото: Walt Disney Productions / Wikipedia Уолт Дисней был и талантливым продюсером. Под его руководством были созданы образовательные фильмы о природе — «Живая пустыня» (1953), «Исчезающая прерия» (1954) и другие. Как и в мультфильмах, Дисней стремился к максимальной правдоподобности и детальности повествования в кино. Для этого он привлекал специалистов из разных областей

На фото: Уолт Дисней и конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун (справа) Фото: NACA / NASA В 1946 году студия Уолта Диснея начала работать с художником Сальвадором Дали (на фото слева). Проект под названием Destino (исп.— судьба) так и не был закончен при жизни двух художников. На экраны фильм вышел только в 2003 году и получил премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» Фото: AP «Мы стремимся вперед, открываем новые пути, беремся за новые дела, потому что мы любопытны... и любопытство гонит нас по новым дорогам. Только вперед!» Фото: Fotodom / Daily Mail / REX / Shutterstock До конца своих дней Уолт Дисней прожил с любимой женой Дайаной Мэри (на фото). У них было семь детей. После смерти мужа (15 декабря 1966 года) Дайана Мэри Дисней стала одним из руководителей The Walt Disney Company, написала биографию мужа и работала над несколькими проектами в его честь Фото: GettyImages / Bettmann / Contributor Следующая фотография 1 / 13 Уолтер Элайас Дисней родился 5 декабря 1901 года в Чикаго. В 14 лет будущий мультипликатор устроился работать разносчиком газет, но в скором времени отправился на фронт Первой мировой войны. Дисней год служил водителем санитарной машины Международного Красного Креста во Франции Фото: из личного архива Уолта Диснея «Лучший способ начать делать — перестать говорить и начать делать»

Карьеру художника Дисней начал в 1920 году в студии кинорекламы, где создавал анимационные ролики. Позднее он открыл в Канзас-Сити собственную студию анимации Laugh-O-Gram, однако предприятие быстро обанкротилась. В 1922 году Дисней переехал в Лос-Анджелес и со своим братом Роем создал в Голливуде The Walt Disney Company. Через два года на экраны вышел первый мультфильм студии — «День Алисы на море», в котором использовались персонажи и сюжеты Льюиса Кэрролла. К 1927 году было нарисовано 56 фильмов под общим названием «Алиса в стране мультипликации» Фото: Fotodom / Moviestore / REX / Shutterstock В 1928 году на экранах впервые появляется мышонок Микки Маус, которого тогда звали Мортимер. Мультфильмы «Безумный аэроплан» и «Пароходик Вилли» быстро стали популярными не только в США, но и в Европе. Озвучивал мышонка сам мультипликатор. На волне такого успеха Дисней начал работу над циклом «Наивные симфонии» и за десять лет снял более 70 серий. В этом цикле появляются персонажи, сделавшие имя Диснея бессмертным: собака Плуто (1930), пес Гуфи (1932), а также селезень Дональд Дак (1934) Фото: Fotodom / Walt Disney / REX / Shutterstock «Я получаю огромное удовлетворение от творческого создания мультиков. Наши персонажи сотворены, чтобы переживать эмоции, которые еще совсем недавно казались невозможными для персонажа мультика. Некоторые из движений, переданных в завершенном мультике современности, более грациозны, чем что-либо из того, что может сделать человек» Фото: Library of Congress / Harris & Ewing В 1937 году студия Диснея выпустила полнометражный анимационный фильм «Белоснежка и семь гномов» по сказке братьев Гримм. Эта лента принесла $8 млн дохода и восторженные отклики в профессиональной прессе. После этого мультфильмы полного метра стали визитной карточкой компании — появились «Бэмби», «Дамбо», «Золушка», «Питер Пен». Всего при жизни Диснея его компания создала более 80 полнометражных лент Фото: Library of Congress / Alan Fisher В деятельности Уолта Диснея было много новаторских решений. Он первый выпустил анимированное кино с синхронным звуком, для съемок мультфильмов применял несколько камер. Кроме того, художник, перед тем как рисовать животных, всегда тщательно изучал повадки их живых прототипов, что делало образы более правдоподобными Фото: AP «Это своего рода забава — делать невозможное»

Уолт Дисней удостоен 26 премий «Оскар», часть из которых за документальное кино «Живая пустыня» Фото: Archivo General de la Nacion Argentina Уолта Диснея неоднократно обвиняли в антисемитизме. По свидетельствам аниматора Дэвида Свифта, когда он увольнялся со студии Диснея, наткнулся на антисемитский выпад начальника. В 1938 году, сразу после событий Хрустальной ночи (погром еврейских кварталов в Германии), уже известный мультипликатор устроил экскурсию по своей студии для «личного режиссера Гитлера» Лени Рифеншталь. Уже после смерти Диснея стало известно, что он отказался рисовать антинацистский мультфильм по легенде о святом Георгии. Однако биографы мультипликатора объясняют отказ тем, что Дисней был против ввязывания США в войну в Европе Фото: AP «“Диснейленд” посвящается идеалам, мечтам и реальным событиям, которые создали Америку с надеждой, что она станет источником радости и вдохновения для всего мира!»

Историческим для компании и для индустрии в целом является открытие в 1955 году «Диснейленда». Идея парка развлечений пришла Уолту Диснею во время прогулки с дочерями

На фото: Уолт Дисней (в центре) с художниками во время презентации нового персонажа — Минни Мауса Фото: Walt Disney Productions / Wikipedia Уолт Дисней был и талантливым продюсером. Под его руководством были созданы образовательные фильмы о природе — «Живая пустыня» (1953), «Исчезающая прерия» (1954) и другие. Как и в мультфильмах, Дисней стремился к максимальной правдоподобности и детальности повествования в кино. Для этого он привлекал специалистов из разных областей

На фото: Уолт Дисней и конструктор ракетно-космической техники Вернер фон Браун (справа) Фото: NACA / NASA В 1946 году студия Уолта Диснея начала работать с художником Сальвадором Дали (на фото слева). Проект под названием Destino (исп.— судьба) так и не был закончен при жизни двух художников. На экраны фильм вышел только в 2003 году и получил премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» Фото: AP «Мы стремимся вперед, открываем новые пути, беремся за новые дела, потому что мы любопытны... и любопытство гонит нас по новым дорогам. Только вперед!» Фото: Fotodom / Daily Mail / REX / Shutterstock До конца своих дней Уолт Дисней прожил с любимой женой Дайаной Мэри (на фото). У них было семь детей. После смерти мужа (15 декабря 1966 года) Дайана Мэри Дисней стала одним из руководителей The Walt Disney Company, написала биографию мужа и работала над несколькими проектами в его честь Фото: GettyImages / Bettmann / Contributor Смотреть

В 1966 году скончался Уолт Дисней, а спустя пять лет — его брат Рой. Уход отцов-основателей привел к первому кризису в истории компании, который пришелся на 1970-е—первую половину 1980-х. У студии выходили новые анимационные и обычные фильмы, открывались новые парки развлечений, однако в деятельности наблюдался некоторый застой, а доходы начали снижаться.

Ситуация стала меняться в 1984 году, когда акционеры компании — среди них были в том числе и дети Уолта и Роя Диснеев — нашли для компании нового генерального директора. Им стал Майкл Айснер, до этого работавший в киностудии Paramount Pictures, а также на американских телеканалах CBS и ABC. Его опыт отражал новую необходимость, вставшую перед Disney,— больше внимания уделять телевизионному контенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Walt Disney Company Майкл Айснер вывел компанию из кризиса, связанного со смертью ее основателей

Фото: / Reuters, / Reuters Генеральный директор Walt Disney Company Майкл Айснер вывел компанию из кризиса, связанного со смертью ее основателей

Фото: / Reuters, / Reuters

Айснер провел реструктуризацию и создал подразделение Disney Television Animation, которое стало снимать мультфильмы специально для показа по телевизору. Так появились легендарные мультсериалы «Утиные истории», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Черный плащ», «Гуфи и его команда» и многие другие. Важность телевизионного контента, а также то, что бизнес Disney снова пошел в гору, отражает и покупка в 1995 году телевизионной компании Capital Cities/ABC за $19 млрд. Сделка стала одной из крупнейших в американской истории на тот момент.

В конце 1980-х—начале 1990-х дела наладились и с мультфильмами для кинотеатров. Тогда вышли «Русалочка» (1989 год), «Красавица и чудовище» (1991), «Аладдин» (1992), «Король Лев» (1994). Успешные проекты были и в начале 2000-х — тогда Disney выпустила в числе прочего первый фильм «Пираты Карибского моря», а также участвовала в создании мультфильма «В поисках Немо».

Слияния, поглощения и стриминг

Дальнейшие успехи компании оказались связаны не столько с ее собственным кинопроизводством, сколько с новой стратегией — Disney начала покупать зарекомендовавшие себя проекты и встраивать их в свой бизнес. Первой такой сделкой стала покупка в 2006 году за $7,4 млрд студии Pixar. Эта студия, с одной стороны, первой стала выпускать полнометражные мультфильмы с использованием самых передовых для своего времени технологий компьютерной графики.

С другой же — создавала нестандартные и необычные мультфильмы, не похожие на классические произведения Disney и чем дальше, тем больше подходящие не только для детей, но и для взрослых. Среди успехов студии как до, так и после ее покупки — «История игрушек» (1995) и ее продолжения, «Корпорация монстров» (2001), «Тачки» (2006), «Рататуй» (2007), «ВАЛЛ-И» (2008), «Головоломка» (2015).

В 2009 году Disney совершила еще одно смелое приобретение, купив за $4 млрд Marvel Entertainment, занимавшуюся производством комиксов. После прихода Walt Disney киновселенная Marvel увлекла весь мира — «Тор» (2011), «Мстители» (2012), «Стражи Галактики» (2014), «Мстители: Война бесконечности» (2018), а также многочисленные их продолжения и другие фильмы и сериалы Marvel теперь имеют сотни миллионов поклонников во многих уголках земли.

В 2012 году произошло еще одно знаковое событие — Disney за $4,05 млрд купила Lucasfilm. Киностудия Джорджа Лукаса была известна прежде всего двумя трилогиями «Звездных войн», ставшими по-настоящему культовыми. В составе Disney Lucasfilm продолжила развивать вселенную «Звездных войн», сняв трилогию, ставшую настоящим коммерческим успехом, а также несколько спиноффов и сериалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из последних успехов компании можно считать запуск стримингового сервиса Disney+, который занимает третье место по попоулярности в мире

Фото: Fred Prouser/File Photo, Reuters Одним из последних успехов компании можно считать запуск стримингового сервиса Disney+, который занимает третье место по попоулярности в мире

Фото: Fred Prouser/File Photo, Reuters

В 2010-х годах популярность начали приобретать стриминговые видеосервисы. И хотя здесь Disney нельзя назвать пионером — Netflix существовал с 2007 года, а к 2019 году — когда появился стриминговый сервис Disney+ — уже существовали Amazon Prime, Hulu и др.— детище Уолта Диснея стремительно сократило отставание от конкурентов. Число подписчиков Disney+ стало быстро расти благодаря обширной коллекции фильмов. Лишь за первый год число подписчиков превысило 60 млн. Запуск сервиса Disney+ произошел накануне пандемии COVID-19, когда кинотеатры и парки развлечений закрылись, и зрители ринулись в стриминговые сервисы. Сейчас Disney+ со 146 млн подписчиков занимает третье место на этом рынке, уступая лишь Netflix и Amazon Prime.

Яна Рождественская