Андрей Рублев попал в Турин через Шанхай

В четвертьфинале Rolex Shanghai Masters — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $8,8 млн — седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев в двух сетах переиграл француза Юго Эмбера. После этого отпали последние сомнения в том, что Рублеву вслед за другим россиянином, Даниилом Медведевым, сделавшим это раньше, удастся квалифицироваться на Nitto ATP Finals — итоговый турнир года, который пройдет с 11 по 19 ноября в Турине. С начала сезона Рублев уже набрал более 4000 рейтинговых очков, а это по опыту прошлых лет гарантирует ему место в восьмерке сильнейших теннисистов мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев во время поединка с французом Юго Эмбером

Фото: Andy Wong / AP Андрей Рублев во время поединка с французом Юго Эмбером

Фото: Andy Wong / AP

Китайский чемпионат категории Masters 1000, который из-за пандемии коронавируса не проводился три предыдущих сезона, как-то очень быстро растерял своих основных фаворитов. Предыдущий чемпион Даниил Медведев, с блеском победивший в Шанхае в 2019 году, на этот раз уже в 1/16 финала уступил американцу Себастьяну Корде, а возглавивший «посев» испанец Карлос Алькарас отступился кругом позже, проиграв болгарину Григору Димитрову.

Единственным теннисистом из первой десятки рейтинга АТР, пробившимся в четвертьфинал Rolex Shanghai Masters, стал россиянин Андрей Рублев, который перед началом турнира занимал в мировой классификации седьмое место.

Сначала россиянин в двух сетах переиграл французов Квентина Алиса и Андриана Маннарино, а затем — американца Томми Пола. Следующим его оппонентом снова оказался представитель Франции — 34-я ракетка мира Юго Эмбер, причем несмотря на разницу в рейтинге, этот матч считался для Рублева непростым. Дело в том, что в начале месяца в Пекине Эмбер взял над ним верх на тай-брейке в решающей партии, да и общий счет их встреч в основных сетках турниров АТР был равным — 2:2.

Однако в данном случае Рублеву удалось подтвердить свой класс. Справившись с напором французского левши в самом начале матча, он за полтора часа одержал весьма убедительную победу — 6:2, 6:3, сделав три брейка и потеряв свою подачу лишь однажды.

Хотя официальной информации АТР на сей счет пока нет, уже ясно, что эта победа окончательно сняла все сомнения по поводу попадания Рублева на Nitto ATP Finals — итоговый турнир года, который пройдет через месяц в Турине.

Ведь россиянин преодолел отметку в рейтинговых 4000 очков, набранных с начала сезона. Сейчас на его счету 4035 баллов, а в истории АТР еще не было случая, чтобы теннисист со столь солидной рейтинговой суммой оставался за пределами первой восьмерки. На данный момент в ATP Race — классификации, которая принимается во внимание при отборе на итоговый турнир, Рублев идет пятым, заметно опережая и грека Стефаноса Циципаса (3615 очков) с Александром Зверевым из Германии (3415), и датчанина Хольгера Руне (3110) с американцем Тейлором Фритцем (2965), который занимает девятое место и пока в Турин не попадает.

Таким образом, можно считать, что Рублев, который не пропускает Nitto ATP Finals с 2020 года и в прошлом сезоне вышел из группы в полуфинал, вслед за сербом Новаком Джоковичем, Карлосом Алькарасом, Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером гарантировал себе участие в этом состязании. Более того, уже в воскресенье у россиянина есть возможность оформить туринскую путевку официально. Это произойдет в том случае, если он выиграет Rolex Shanghai Masters, завоевав свой третий титул в нынешнем сезоне.

Хотя очень легкой данную задачу не назовешь. В полуфинале Рублеву предстоит встреча с опытнейшим Григором Димитровым — 19-м номером мирового рейтинга, который показывает свой лучший теннис за многие месяцы и выиграл у россиянина на харде три из шести их предыдущих матчей. Другую пару полуфиналистов составили поляк Хуберт Хуркач (17-й в мире) и Себастьян Корда (26-й). C польским теннисистом у Рублева ничейное соотношение встреч (2:2), а вот в матчах против американца он дважды побеждал и ни разу не проигрывал.

Евгений Федяков