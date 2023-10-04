Даниила Медведева укротили тай-брейками

В финале Открытого чемпионата Китая — завершившегося в Пекине турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 c призовым фондом $3,6 млн — Даниил Медведев в двух сетах уступил Яннику Синнеру. Выиграв у итальянца все шесть их предыдущих матчей, россиянин на этот раз отдал ему два тай-брейка. Благодаря своему успеху Синнер впервые поднимется в мировой классификации на четвертое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Даниил Медведев

Фото: Florence Lo, Reuters Теннисист Даниил Медведев

Фото: Florence Lo, Reuters

Перед началом этого финала все вроде бы говорило в пользу Даниила Медведева. Он не только вел со счетом 6:0 в серии личных встреч с Янником Синнером, но и имел преимущество по главным статистическим показателям по итогам четырех предыдущих встреч, сыгранных за последние несколько дней в Пекине. Публика в большинстве своем тоже была на стороне российского теннисиста, что в последнее время случается нечасто. Однако бывают дни, когда подобные аргументы в пользу фаворита не срабатывают просто потому, что соперник оказывается немного лучше.

Янник Синнер продемонстрировал великолепный уровень игры. По сравнению с полуфиналом против Карлоса Алькараса теннис итальянца выглядел еще более совершенным, в то время как подача россиянина, вышедшего на свой пик в полуфинале против Александра Зверева, немного утратила свою точность. И этого оказалось достаточно для того, чтобы за Синнером остались те самые ключевые мячи, которые решают судьбу таких упорных матчей.

Первый сет в целом получился равным. Поначалу, пожалуй, чуть предпочтительнее смотрелся Медведев, не использовавший брейк-пойнт в пятом гейме, но по большому счету итальянец, который неоднократно выходил к сетке с подачи, ему ни в чем не уступал. Более того, в восьмом гейме Синнер имел стопроцентный шанс взять чужую подачу. Медведев имел 15:40 и отыграл один брейк-пойнт, но на втором его соперник, казалось уже обеспечивший себе очко в ходе розыгрыша, умудрился пробить в аут, оказавшись у сетки и имея перед собой пустой корт. Раньше подобные промахи нередко выводили Синнера из себя, но здесь он не дрогнул и на тай-брейке наказал Медведева, который через пару минут после своей двойной ошибки проигрывал — 0:5. И вскоре, несмотря на высочайший показатель попадания первой подачи (87%), россиянин уступил партию.

Начало второго сета по большому счету ничего не изменило. В третьем гейме Медведеву пришлось отыгрывать сразу три брейк-пойнта, но время коренного перелома еще не пришло. Россиянин держал равновесие в партии, хотя Синнер, разумно разыгрывая одно очко за другим, не позволял Медведеву демонстрировать его фирменный козырь — переходить из глухой обороны в острую контратаку. Да и с концентрацией внимания у итальянца все было в норме: за весь второй сет, в котором было сыграно максимально возможное количество геймов, он уступил на своей подаче всего три очка, как правило демонстрируя железное терпение и до минимума сократив невынужденные ошибки.

В конце концов все решил второй тай-брейк, по ходу которого Синнер также вел с первого очка до последнего.

Итальянец клал мяч по самым углам, а в случае необходимости выстраивал великолепную оборону — как, например, при счете 5:2, когда после ювелирной обводки из сложнейшей ситуации заработал свой первый матчбол. Итоговая статистика очков, выигранных новоиспеченным чемпионом China Open на своей подаче — 82% на первой и особенно 71% на второй,— уникальна для этого талантливого 22-летнего итальянца, которого многие давно считают претендентом на титул первой ракетки мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер (слева) и Даниил Медведев

Фото: Florence Lo, Reuters Янник Синнер (слева) и Даниил Медведев

Фото: Florence Lo, Reuters

На самом деле в таком ключе о Синнере и сейчас говорить рано, ведь на турнирах Большого шлема он лишь однажды, в нынешнем сезоне на Wimbledon, дошел до полуфинала. Однако три титула с февраля, завоеванных Синнером в Монпелье, Торонто и теперь в Пекине, а также высшее за карьеру четвертое место в рейтинге АТР, которое он теперь будет занимать, намекают, что совсем скоро в борьбе за лидерство в мировом рейтинге и впрямь может появиться новая фигура. Во всяком случае, будет очень интересно посмотреть, что смогут противопоставить Синнеру те же Алькарас или Медведев, если он и дальше продолжит играть так же мощно и рационально, как в Пекине.

Евгений Федяков