Афганистан как повод

Ситуация в Афганистане продолжает «стремительно деградировать», но это не вина «действующих кабульских властей». Об этом заявил в среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, принимавший в Москве коллег из стран региона. Свое выступление на встрече по афганской проблематике он во многом посвятил критике Запада во главе с США. Подобный посыл, впрочем, поддержал только его иранский коллега. Остальные силовики и дипломаты предпочли более осторожные формулировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятая многосторонняя встреча секретарей Советов безопасности по афганской проблематике прошла в московской гостинице «Метрополь»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Пятая многосторонняя встреча секретарей Советов безопасности по афганской проблематике прошла в московской гостинице «Метрополь»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среду в московской гостинице «Метрополь» встретились высокопоставленные силовики и дипломаты из России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Часть стран представляли секретари Совбезов, часть — советники по национальной безопасности, а Пекин и Ашхабад — послы. Российская делегация была самой представительной и занимала целую сторону П-образного стола. По центру сидел секретарь Совбеза Николай Патрушев, рядом с ним — сотрудники его аппарата: Наиль Мухитов, Алексей Шевцов, Александр Венедиктов и Дмитрий Валдаев, а также замглавы МИДа Андрей Руденко, замглавы МВД Игорь Зубов, генерал ФСБ Сергей Беседа и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Общаться с журналистами никто из них не захотел, зато между собой делегаты активно обсуждали мировые новости. По настроению было понятно: с их точки зрения, и Афганистан, и Украина — это результаты враждебной, дестабилизирующей политики Запада, с которыми приходится разбираться Москве.

Эта мысль прослеживалась и в выступлении Николая Патрушева. «Объединение наших усилий по решению задач в сфере безопасности особенно важно на текущем этапе, когда США и их союзники проводят политику, направленную на сохранение старых и создание новых очагов напряженности по всему миру»,— сказал секретарь Совбеза РФ. Западное присутствие в Афганистане, по его мнению, никак не помогло сделать эту страну безопаснее — напротив, «западники потворствовали деятельности международных террористических организаций, в первую очередь ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство".— “Ъ”) и "Аль-Каиды"» (обе запрещены в РФ). «Мы все хорошо помним о полетах вертолетов без опознавательных знаков, доставлявших оружие и боеприпасы наемникам ИГИЛ в американской зоне контроля»,— напомнил господин Патрушев тем, кто все-таки забыл. Он признал, что ситуация в Афганистане продолжает «стремительно деградировать» и сейчас, но это не вина «действующих кабульских властей (то есть запрещенного в России террористического движения "Талибан".— “Ъ”)».

Мощный антизападный посыл выступления господина Патрушева разделил его иранский коллега Али Шамхани. «Мы исходим из того, что присутствие США в регионе создает нестабильность. Опыт Афганистана подтверждает нашу правоту. События в Ираке и создание "Исламского государства" в Леванте, а также те события, которые произошли на Украине,— результат высокомерных действий США. Народ Украины стал жертвой этих целей,— сказал иранский гость, явно порадовав хозяина площадки.— Они также односторонне создают напряженность с Китайской Народной Республикой».

Остальные делегаты выбирали более осторожные формулировки, сводя выступления к очевидным вещам: в Афганистане должен быть мир, и тогда у всех в Азии будет одной заботой меньше.

Даже китайский посол в России Чжан Ханьхуэй не стал открыто ругать Запад, хотя конфликт Пекина с Вашингтоном сейчас как раз находится в острой фазе. Он лишь похвалил усилия России в рамках «московского формата», Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности. И оптимистично добавил: «Ситуация в Афганистане сейчас находится на ключевом этапе перехода от хаоса к порядку». Еще более нейтральным и бесконфликтным было выступление советника премьер-министра Индии Аджита Кумара Довала.

Представители постсоветских стран, в том числе и Таджикистана, власти которого продолжают критиковать талибов и симпатизировать партизанским отрядам из этнических таджиков в Панджшере, тоже были весьма дипломатичны. Например, секретарь таджикского Совбеза Насрулло Махмудзода решил сделать акцент на международном сотрудничестве. И, в частности, напомнил: «Таджикистан предоставил свои логистические возможности для доставки по линии ООН и других международных организаций гуманитарных грузов в Афганистан и продолжает поставки электроэнергии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Самих талибов на встрече не было. Они и раньше не участвовали в подобных мероприятиях под эгидой Совбеза, вместо этого поддерживая тесные контакты с МИД РФ. Но, возможно, ситуация изменится. «Надеюсь на подключение к деятельности нашего налогового механизма афганских представителей, когда для этого будут созданы необходимые условия»,— сказал господин Патрушев.

По итогам встречи также было объявлено, что стороны предложили «ряд дополнительных практических мер, направленных на наращивание совместных действий на антитеррористическом направлении, а также на пресечение каналов финансирования терроризма, на активизацию сотрудничества в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также на недопущение нелегальной миграции». Подробности в пресс-релизе не сообщались.

«У каждой страны есть свои причины говорить об Афганистане. Для России это повод ткнуть пальцем в США, которые бросили своих союзников и уехали,— заявил “Ъ” специалист по Центральной Азии, научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров.— Для остальных стран-соседей это проблема собственной безопасности. А для некоторых (в первую очередь, Узбекистана) это еще и нечастый повод заявить о своей важности как международного игрока».

В свою очередь, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов из услышанного сделал вывод о том, что «участвовать в противостоянии России и США из стран региона не хочет никто, кроме Ирана, которому нечего терять».

При этом собеседник “Ъ” призвал обратить внимание не на то, что было сказано, а на то, что не прозвучало: «Никто так и не произнес слова "Талибан" или "талибы". Никто их не критиковал — звучала лишь мысль о необходимости выполнять взятые на себя обязательства (об этом говорил представитель Узбекистана). То есть де-факто власть талибов в Афганистане все давно признали».

Кирилл Кривошеев