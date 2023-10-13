Школа пострадала из-за обстрела ВСУ Рыльского района Курской области

В результате украинского обстрела села Козино Рыльского района Курской области повреждено здание местной школы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Из-за близости к границе занятия в учреждении не проводятся, поэтому пострадавших в инциденте нет.

В здании разрушены крыша и стены, выбиты окна, нарушено электроснабжение. «Приступим к восстановлению школы сразу, как только позволит ситуация»,— заключил глава региона.

На прошлой неделе при обстреле Рыльска была ранена мирная жительница. осколочными ранениями средней степени тяжести ее доставили в Рыльскую ЦРБ.

Алина Морозова

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