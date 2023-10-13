Замминистра обороны Украины: сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что сотни тысяч граждан страны делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в вооруженные силы. По ее словам, украинские власти намерены выявлять подлежащих мобилизации мужчин и отправлять их в армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны Украины Фото: Министерство обороны Украины

«К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя различные условия, чтобы избежать мобилизации»,— подчеркнула чиновница в эфире украинского телеканала «Рада».

По ее словам, в ближайшее время Минобороны Украины подготовит законодательные изменения в регламентирующие мобилизацию документы. Подробностей об этих инициативах она не раскрыла.

Мобилизация на Украине была объявлена 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала российской военной операции. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, мобилизационные мероприятия будут проводиться все время, пока в стране действует военное положение. В стране уже прошло несколько волн мобилизации, однако точных цифр мобилизованных граждан украинские власти не раскрывали.

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Александр Кислов