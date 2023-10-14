Шахматный лидер увлекся читингом

Сильнейший шахматист мира Магнус Карлсен инициировал новый громкий скандал, связанный с проблемой читерства. Потерпев сенсационное поражение на турнире в Катаре от малоизвестного игрока из Казахстана Алишера Сулейменова, норвежец сказал, что во время партии ему мешали сконцентрироваться часы на руке оппонента, и обвинил организаторов соревнований в «несерьезном» отношении к вопросу. В прошлом году после похожего проигрыша Карлсена под подозрением оказался другой молодой шахматист — американец Ханс Ниман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен (справа) заявил, что «потерял способность концентрироваться», увидев на руке Алишера Сулейменова часы

Фото: кадр видео Qatar Chess Association Магнус Карлсен (справа) заявил, что «потерял способность концентрироваться», увидев на руке Алишера Сулейменова часы

Фото: кадр видео Qatar Chess Association

Скандал, который вызвал огромный резонанс в шахматном сообществе, разразился после второго тура турнира Qatar Masters. У этих крупных соревнований, проходящих по швейцарской системе, смешанный состав: в них наряду с элитой участвуют малоизвестные игроки. С одним из них выпало играть черными Магнусу Карлсену, первому номеру рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), который десять лет владел званием чемпиона мира, до тех пор пока в прошлом году не отказался от него. Противостоял норвежцу Алишер Сулейменов. У этого 23-летнего шахматиста нет никаких достижений, гроссмейстером он стал только в этом году, а его скромный рейтинг — 2512 — на триста с лишним пунктов ниже рейтинга Карлсена, что по шахматным меркам целая пропасть.

Однако и итог партии, и, главное, развитие событий в ней оказались сенсационными. Сулейменов разгромил Карлсена за 31 ход, проведя роскошную атаку с каскадом жертв фигур. Это был первый случай почти за десять лет, когда норвежец уступил сопернику, чей рейтинг не дотягивает даже до отметки 2600. В предыдущий раз такую осечку он допустил в 2015 году, проиграв швейцарцу Яннику Пеллетье.

Однако самое интересное началось уже после партии. В своем аккаунте в Х (бывший Twitter) Магнус Карлсен написал пост, в котором, признав, что был «полностью разгромлен», списал неудачу на свое психологическое состояние. По словам Карлсена, он «потерял способность концентрироваться», увидев на руке Алишера Сулейменова часы. Что имел в виду норвежец, понятно — возможный способ получения подсказок во время партии, то, что называют читерством.

При этом Карлсен подчеркнул, что «ни в чем не обвиняет» казахского гроссмейстера, зато фактически прямо обвинил в своих проблемах организаторов турнира. Он заметил, что «крайне неприятно» видеть их «несерьезное» отношение к античитингу. Он также заметил, что на соревнованиях не принимается никаких связанных с ним мер вроде проведения интернет-трансляции с задержкой по времени, а «зрители разгуливают по игровому залу со смартфонами».

Трудно представить, чтобы заявления Магнуса Карлсена имели какие-то неприятные практические последствия для Алишера Сулейменова. Со стороны казалось, что он носит обычные, аналоговые часы. Между тем регламент FIDE запрещает проносить в игровой зал лишь электронные гаджеты, включая очки и даже ручки.

Но, надо сказать, шахматная элита довольно позитивно восприняла высказывания Карлсена. С ним согласились многие известные гроссмейстеры, например, американец Хикару Накамура и француз Максим Вашье-Лаграв, отметивший в Х, что игроки «должны объединиться, чтобы добиться применения античитинговых мер на каждом турнире». По мнению Вашье-Лаграва, в нынешней ситуации без этих мер неизбежно возникают «сомнения» по поводу любого «великолепного выступления». А авторитетный сайт ChessBase призвал катарских организаторов «обратить внимание» на поставленный норвежцем вопрос перед третьим туром.

Свой поход против читеров Магнус Карлсен на самом деле начал еще в прошлом году. В сентябре перед четвертым туром престижного супертурнира Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе он вдруг снялся с соревнований. Этот шаг последовал за неожиданным поражением Карлсена от невысоко котировавшегося на его фоне 20-летнего американца Ханса Нимана. Норвежец дал понять, что подозревает молодого американца, уже однажды дисквалифицированного игровой платформой Chess.com за читерство, в использовании подсказок. История продолжилась на соревновании, проходившем уже в онлайн-формате,— Julius Baer Generation Cup. Вновь встретившись с Хансом Ниманом, Магнус Карлсен шокировал публику, сделав всего один ход, а после второго в исполнении соперника сообщив, что сдается, после чего прямо сказал, что не желает «играть против людей, которые занимались читерством в прошлом».

Конфликт вылился в долгий судебный процесс, в котором Ханс Ниман пытался отсудить у Магнуса Карлсена и Chess.com $100 млн в качестве компенсации за причиненный карьере и репутации ущерб и не добился успеха. Процесс завершился мировым отказом от взаимных претензий минувшим летом.

Алексей Доспехов