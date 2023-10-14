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Шахматный лидер увлекся читингом

Магнус Карлсен инициировал новый громкий скандал

Сильнейший шахматист мира Магнус Карлсен инициировал новый громкий скандал, связанный с проблемой читерства. Потерпев сенсационное поражение на турнире в Катаре от малоизвестного игрока из Казахстана Алишера Сулейменова, норвежец сказал, что во время партии ему мешали сконцентрироваться часы на руке оппонента, и обвинил организаторов соревнований в «несерьезном» отношении к вопросу. В прошлом году после похожего проигрыша Карлсена под подозрением оказался другой молодой шахматист — американец Ханс Ниман.

Магнус Карлсен (справа) заявил, что «потерял способность концентрироваться», увидев на руке Алишера Сулейменова часы

Магнус Карлсен (справа) заявил, что «потерял способность концентрироваться», увидев на руке Алишера Сулейменова часы

Фото: кадр видео Qatar Chess Association

Магнус Карлсен (справа) заявил, что «потерял способность концентрироваться», увидев на руке Алишера Сулейменова часы

Фото: кадр видео Qatar Chess Association

Скандал, который вызвал огромный резонанс в шахматном сообществе, разразился после второго тура турнира Qatar Masters. У этих крупных соревнований, проходящих по швейцарской системе, смешанный состав: в них наряду с элитой участвуют малоизвестные игроки. С одним из них выпало играть черными Магнусу Карлсену, первому номеру рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), который десять лет владел званием чемпиона мира, до тех пор пока в прошлом году не отказался от него. Противостоял норвежцу Алишер Сулейменов. У этого 23-летнего шахматиста нет никаких достижений, гроссмейстером он стал только в этом году, а его скромный рейтинг — 2512 — на триста с лишним пунктов ниже рейтинга Карлсена, что по шахматным меркам целая пропасть.

Однако и итог партии, и, главное, развитие событий в ней оказались сенсационными. Сулейменов разгромил Карлсена за 31 ход, проведя роскошную атаку с каскадом жертв фигур. Это был первый случай почти за десять лет, когда норвежец уступил сопернику, чей рейтинг не дотягивает даже до отметки 2600. В предыдущий раз такую осечку он допустил в 2015 году, проиграв швейцарцу Яннику Пеллетье.

Однако самое интересное началось уже после партии. В своем аккаунте в Х (бывший Twitter) Магнус Карлсен написал пост, в котором, признав, что был «полностью разгромлен», списал неудачу на свое психологическое состояние. По словам Карлсена, он «потерял способность концентрироваться», увидев на руке Алишера Сулейменова часы. Что имел в виду норвежец, понятно — возможный способ получения подсказок во время партии, то, что называют читерством.

При этом Карлсен подчеркнул, что «ни в чем не обвиняет» казахского гроссмейстера, зато фактически прямо обвинил в своих проблемах организаторов турнира. Он заметил, что «крайне неприятно» видеть их «несерьезное» отношение к античитингу. Он также заметил, что на соревнованиях не принимается никаких связанных с ним мер вроде проведения интернет-трансляции с задержкой по времени, а «зрители разгуливают по игровому залу со смартфонами».

Трудно представить, чтобы заявления Магнуса Карлсена имели какие-то неприятные практические последствия для Алишера Сулейменова. Со стороны казалось, что он носит обычные, аналоговые часы. Между тем регламент FIDE запрещает проносить в игровой зал лишь электронные гаджеты, включая очки и даже ручки.

Но, надо сказать, шахматная элита довольно позитивно восприняла высказывания Карлсена. С ним согласились многие известные гроссмейстеры, например, американец Хикару Накамура и француз Максим Вашье-Лаграв, отметивший в Х, что игроки «должны объединиться, чтобы добиться применения античитинговых мер на каждом турнире». По мнению Вашье-Лаграва, в нынешней ситуации без этих мер неизбежно возникают «сомнения» по поводу любого «великолепного выступления». А авторитетный сайт ChessBase призвал катарских организаторов «обратить внимание» на поставленный норвежцем вопрос перед третьим туром.

Свой поход против читеров Магнус Карлсен на самом деле начал еще в прошлом году. В сентябре перед четвертым туром престижного супертурнира Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе он вдруг снялся с соревнований. Этот шаг последовал за неожиданным поражением Карлсена от невысоко котировавшегося на его фоне 20-летнего американца Ханса Нимана. Норвежец дал понять, что подозревает молодого американца, уже однажды дисквалифицированного игровой платформой Chess.com за читерство, в использовании подсказок. История продолжилась на соревновании, проходившем уже в онлайн-формате,— Julius Baer Generation Cup. Вновь встретившись с Хансом Ниманом, Магнус Карлсен шокировал публику, сделав всего один ход, а после второго в исполнении соперника сообщив, что сдается, после чего прямо сказал, что не желает «играть против людей, которые занимались читерством в прошлом».

Конфликт вылился в долгий судебный процесс, в котором Ханс Ниман пытался отсудить у Магнуса Карлсена и Chess.com $100 млн в качестве компенсации за причиненный карьере и репутации ущерб и не добился успеха. Процесс завершился мировым отказом от взаимных претензий минувшим летом.

Алексей Доспехов

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