Четыре белгородских села и поселок остались без света из-за обстрела ВСУ
В результате обстрела ВСУ двух сел Краснояружского района Белгородской области без света частично остались села Демидовка, Графовка, Репяховка, Романовка и поселок Прилесье. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших, предварительно, нет.
Под обстрел попали окраины Демидовки и Графовки. В результате атаки была повреждена линия электропередачи.
«Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны»,— заключил глава региона.
За прошедшие сутки противник атаковал Белгородчину 13 снарядами и тремя беспилотниками.
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