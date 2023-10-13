Четыре белгородских села и поселок остались без света из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ двух сел Краснояружского района Белгородской области без света частично остались села Демидовка, Графовка, Репяховка, Романовка и поселок Прилесье. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших, предварительно, нет.

Под обстрел попали окраины Демидовки и Графовки. В результате атаки была повреждена линия электропередачи.

«Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны»,— заключил глава региона.

За прошедшие сутки противник атаковал Белгородчину 13 снарядами и тремя беспилотниками.

Подробнее о том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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