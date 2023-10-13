За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 13 снарядами и тремя беспилотниками

В четверг, 12 октября, ВСУ выпустили по Белгородской области 13 снарядов и атаковали ее тремя беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе в селе Стрелецкое был сбит БПЛА.

В Борисовском районе на окраине хутора Цаповка с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.

В Грайворонском районе над округом Головчино был сбит беспилотник самолетного типа.

В Краснояружском районе на окраине села Теребрено российские военные уничтожили БПЛА противника.

В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Новая Таволжанка — установлено попадание трех снарядов. Также в селе с беспилотника сброшено две гранаты. По селу Муром выпущено три артиллерийских мины, по городу Шебекино — два гранатометных выстрела, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — две артиллерийских мины.

Почему снизилась интенсивность обстрелов Белгородчины — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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