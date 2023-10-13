Обвиняемый в сожжении Корана Никита Журавель частично признал вину

19-летний Никита Журавель, обвиняемый в сожжении Корана у мечети в Волгограде, частично признал вину. Он заявил, что сжег Коран и потому виновен по статье об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Однако, по его словам, у него не было умысла грубо нарушать общественный порядок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Молодого человека обвиняют по статье об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти группой лиц по предварительному сговору.

«Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео»,— сказал Никита Журавель (цитата по ТАСС).

По ходатайству обвинения он проведет под арестом еще полгода. Следующее заседание суда назначено на 24 октября.

Никиту Журавеля арестовали в мае. Поводом стало видео, на котором он, находясь в кустах в 20 метрах от мечети, сжигает Коран. Во время съемки на улице людей не было. На видео допроса Никита Журавель сказал, что сжечь Коран его попросили неизвестные авторы украинского Telegram-канала.

Дело передали для расследования в следственное управление по Чечне. Позже его доставили из Волгограда в СИЗО Грозного. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля в грозненском СИЗО. Позднее Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чечни.

Судебный процесс над обвиняемым должен был начаться 9 октября, но по неизвестным причинам молодого человека не доставили в зал суда. 12 октября Рамзан Кадыров опубликовал другое видео, на котором он говорит с Никитой Журавелем. Молодой человек заявил, что готов принять ислам, но глава Чечни назвал его в ответ «провокатором» и посчитал, что в его словах «нет искренности».

Анастасия Ларина