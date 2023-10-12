Кадыров опубликовал видео беседы с Журавелем и назвал его агентом СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео встречи с арестованным за сожжение Корана Никитой Журавелем. В ходе беседы Никита Журавель заявил, что готов принять ислам, однако господин Кадыров не поверил в искренность его намерений и назвал «провокатором». Ранее глава Чечни публиковал видео, как его сын Адам избивает господина Журавеля в грозненском СИЗО.

На видео Никита Журавель говорит, что «склоняется» к принятию ислама. Рамзан Кадыров в ответ говорит, что в словах молодого человека «нет искренности», а его глаза «смотрят не туда».

В Telegram-канале господин Кадыров написал, что Никита Журавель «был подготовлен» к подобным разговорам. Он также подчеркнул, что арестованный, по его мнению, является агентом Службы безопасности Украины и решил публично сжечь Коран «не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России, нарушить тот многолетний покой и перечеркнуть всю ту работу, которую выполняет российское государство и общественность ради межрелигиозного согласия».

«Он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином. Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана»,— подчеркнул Рамзан Кадыров, назвав Никиту Журавеля «ярко выраженным провокатором и диверсантом, действовавшим в стиле европейских спецслужб».

16 августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что получила обращение Никиты Журавеля, арестованного после публикации видео сожжения Корана, об избиении Адамом Кадыровым. Она поручила омбудсмену Чечни Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку. 25 сентября в Telegram-канале Рамзана Кадырова было опубликовано видео, на котором 15-летний Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына, поскольку надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели». Позднее Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чечни, причины такого решения не назывались.

Житель Волгограда Никита Журавель в марте опубликовал ролик, на котором сжигает Коран. Вскоре после этого в отношении молодого человека возбудили уголовное дело о хулиганстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Сначала он находился под арестом в волгоградском СИЗО, потом его перевели в следственный изолятор столицы Чечни. Следствие по делу Никиты Журавеля уже завершено. Судебный процесс над обвиняемым должен был начаться 9 октября, но по неизвестным причинам молодого человека не доставили в зал суда. Теперь первое заседание по делу Никиты Журавеля должно пройти 13 октября.

Александр Кислов