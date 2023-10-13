Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взрывы в Севастополе объяснили учениями по отражению атак

Громкие взрывы в районе Севастополя связаны с учениями и тренировками на Черноморском флоте (ЧФ), заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«По информации от Черноморского флота, громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов ППДО»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также сообщил об учениях по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ, в учениях участвовали патрульный корабль «Павел Державин» и противодиверсионные катера, которые отработали задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. Украина утверждала, что повредила этот корабль.

Напомним, в последние недели в городе неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за ракетных атак украинской армии, большинство из которых отечественным силам ПВО удалось отразить.

Киев не смог поразить Крым ракетами, БПЛА и диверсантами — в материале «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...