Взрывы в Севастополе объяснили учениями по отражению атак

Громкие взрывы в районе Севастополя связаны с учениями и тренировками на Черноморском флоте (ЧФ), заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«По информации от Черноморского флота, громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов ППДО»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также сообщил об учениях по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ, в учениях участвовали патрульный корабль «Павел Державин» и противодиверсионные катера, которые отработали задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. Украина утверждала, что повредила этот корабль.

Напомним, в последние недели в городе неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за ракетных атак украинской армии, большинство из которых отечественным силам ПВО удалось отразить.

Киев не смог поразить Крым ракетами, БПЛА и диверсантами — в материале «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь