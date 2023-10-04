Комбинированный удар не удался

В ночь на 4 октября Украина предприняла попытку атаковать Крым по нескольким направлениям. Сначала военные попытались нанести удар ракетами и беспилотниками, которые были успешно уничтожены отечественными средствами ПВО. Затем на западное побережье полуострова на катере и скутерах из Одесской области отправили группу диверсантов, которую, по информации ФСБ, ликвидировали почти в полном составе. Единственный выживший участник операции заявил позже на допросе, что основной целью вылазки были фото и видео с сине-желтым флагом в Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учения батальона «Таврида» в составе Росгвардии

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Учения батальона «Таврида» в составе Росгвардии

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщило Минобороны РФ, ближе к половине девятого вечера российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинскую противокорабельную ракету «Нептун». По данным источников «Ъ», это произошло на подлете к мысу Тарханкут на западном побережье Крыма.

Примерно в это же время, отмечают источники, в Севастополе объявили воздушную тревогу, а через полчаса на улице Инженерная балка упали обломки еще одной сбитой ракеты и беспилотника, повредив кровлю двух домов и четырех автомобилей военнослужащих, участвующих в СВО. Жертв и пострадавших среди людей не было.

Источники «Ъ» в Черноморском флоте полагают, что целью атаки были районы, в которых сконцентрированы силы ПВО.

Ночью на северо-западном побережье полуострова попыталась высадиться украинская диверсионно-разведывательная группа. «Действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах»,— сообщили в Минобороны РФ.

В операции также участвовали сотрудники крымского погрануправления ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

На допросе в ФСБ, видео которого опубликовала спецслужба, захваченный в плен разведчик Александр Любас сообщил, что целью высадки была установка украинского флага для заявлений на камеру о том, что ГУР зашло в Крым.

По его словам, группа состояла из 16 человек, двигалась на катере и пяти скутерах из села Вилково Одесской области.

На Украине, в свою очередь, заявили, что в спецоперации участвовали спецназовцы батальонов «Стугна» и «Братство», которые нанесли огневое поражение российским силам.

Эту информацию российские официальные структуры оставили без комментариев.

Напомним, за последние пару недель вооруженным силам Украины удалось поразить Севморзавод и здание штаба Черноморского флота в Севастополе.

Александр Дремлюгин, Симферополь