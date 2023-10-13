Минфин выдаст другим странам кредиты на 1,4 трлн руб. за три года

Россия за три года выдаст другим странам кредиты на 1,4 трлн руб. ($15,6 млрд). Это следует из проекта закона о бюджете на 2024–2026 годы, на что обратил внимание РБК.

На кредиты другим странам в 2024 году Россия потратит 468,5 млрд руб., в 2025-м — 473,7 млрд, а в 2026-м — до 479,9 млрд руб., в среднем по $5,2 млрд ежегодно.

При этом, как указано в бюджете, России должны вернуть кредиты за три года в размере 99,3 млрд руб. ($1,1 млрд). По сравнению с предыдущим проектом бюджета прогноз снизился. Ранее Минфин планировал получить в 2024 году 173,2 млрд руб. (по сравнению с 101,1 млрд руб. в новом проекте).

По данным Всемирного банка на 2019 год, Россия была пятой в рейтинге крупнейших кредиторов для развивающихся государств. Ее крупнейшим должником была Белоруссия ($8,1 млрд на конец 2019-го). Более $1 млрд на тот момент задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

Подробнее о финансовом плане на ближайшие три года — в материале «Бюджет призван в Госдуму».

Анастасия Ларина