Для липецкого Ельца создадут «туристический код» за 156 млн рублей
«Реализацией туристического кода» центра липецкого Ельца займется местное ООО «Альфа», следует из информации на портале госзакупок. Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 156,2 млн руб.
Виды города Елец. Елецкая табачная фабрика
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным Rusprofile.ru, ООО «Альфа» было зарегистрировано в 2019 году для деятельности по благоустройству ландшафта. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром выступает Сергей Кирпичев. Он также владеет 50% ООО «Лидер Строй», которое занимается производством электромонтажных работ. Вторая половина принадлежит Елене Антиповой.
Выручка «Альфы» в 2022 году упала на 52%: с 267 млн до 129 млн руб., чистая прибыль — на 88%: с 6,9 млн до 854 тыс. руб. С 2019 года компания получила 22 госконтракта на сумму 614 млн руб. Крупнейшими заказчиками являются администрация Нововоронежа (182,2 млн руб.), управление строительства Липецка (135,6 млн руб.) и управление капитального строительства Ельца (112,3 млн руб.).
Подрядчику необходимо установить на 24 зданиях архитектурную подсветку, которая будет включать в себя 1 215 светильников и 690 прожекторов. В частности, она появится на Доме пионеров и школьников, Доме торговли, зданиях «Елецкой телевизионной и радиовещательной компании», Елецкого колледжа экономики, промышленных и отраслевых технологий, типографии и ООО «Кружевной край», на Доме купца Чеботарева, провизора Макарова, детской школы искусств имени Соколовой и так далее.
Кроме того, «Альфа» должна создать туристско-информационный центр, а также установить 67 урн, 50 скамеек в купеческом стиле, 17 навигационных стендов и 16 указателей, девять стереоскопов и один интерактивный стенд. Дизайн стендов и внешний вид стереоскопов нужно разработать согласно брендбуку Ельца, составленному студией Артемия Лебедева. Последние будут показывать изображения существующих и утраченных зданий города.
Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 29 ноября 2023 года. Он находится на стадии подписания поставщиком. Гарантия составит пять лет с момента подписания акта о приемке.
Летом в правительстве Липецкой области сообщили, что направят 206 млн руб. на благоустройство исторического центра Ельца. Средства должны пойти «на воссоздание купеческого облика старинного города». Помимо обновления фасадов зданий и их подсветки, планируется развивать уличную и туристическую инфраструктуру.
О проекте реконструкции исторического центра Ельца за 2,3 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».