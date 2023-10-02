Стартовал поиск подрядчика для «реализации туристического кода» липецкого Ельца

Муниципальное учреждение культуры липецкого Ельца «Городские парки» объявило поиск подрядчика для «реализации туристического кода центра города» за 156,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источником финансирования выступает местный бюджет.

Подрядчику будет необходимо установить на 24 зданиях архитектурную подсветку, которая будет включать в себя 1 215 светильников и 690 прожекторов. В частности, она появится на Доме пионеров и школьников, Доме торговли, зданиях «Елецкой телевизионной и радиовещательной компании», Елецкого колледжа экономики, промышленных и отраслевых технологий, типографии и ООО «Кружевной край», на Доме купца Чеботарева, провизора Макарова, детской школы искусств имени Соколовой и так далее.

Кроме того, он должен будет создать туристско-информационный центр, а также установить 67 урн, 50 скамеек в купеческом стиле, 17 навигационных стендов и 16 указателей, девять стереоскопов и один интерактивный стенд. Дизайн стендов и внешний вид стереоскопов нужно будет разработать согласно брендбуку Ельца, составленному студией Артемия Лебедева. Последние будут показывать изображения существующих и утраченных зданий города. А еще необходимо согласовать десять дизайн-макетов канализационных люков и информационных табличек с описанием объектов.

Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 29 ноября 2023 года. Гарантия на них составит пять лет с момента подписания акта о приемке. Подрядчик будет определен в ходе аукциона 11 октября. Заявки на участие в нем можно подавать до 9 октября.

Летом в правительстве региона сообщили, что направят 206 млн руб. на благоустройство исторического центра Ельца. Средства должны пойти «на воссоздание купеческого облика старинного города». Помимо обновления фасадов зданий и их подсветки, планируется развивать уличную и туристическую инфраструктуру.

О проекте реконструкции исторического центра Ельца за 2,3 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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