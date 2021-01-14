Старый Елец заиграют по-новому

«Купеческий облик» исторического центра Ельца может быть восстановлен в рамках инвестиционного проекта стоимостью 2,3 млрд руб., сообщили вчера “Ъ-Черноземье” в администрации Липецкой области. За шесть лет в старейшем городе региона планируют реновировать 13 зданий на общей площади более 14 га. Из-за пандемии согласование проектной документации, подготовленной еще в 2019 году, было отсрочено. По данным „Ъ“, инвестировать в проект может иностранная банковская структура.

Вчера глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Ельца Евгений Боровских обсуждали сроки реализации проекта по воссозданию «купеческого облика» города. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в администрации региона, на площади более 14 га за шесть лет планируется реконструировать 13 исторических зданий. Это табачная фабрика 1867 года постройки, водонапорная башня 1868 года, здание кинотеатра «Ударник» конца XVIII века, «Молочные ряды» начала ХХ века, три дома, возведенных в XVIII–ХХ веках, административное здание первой половины ХХ века, пешеходный Каракумовский мост, площадь Ленина, сквер имени Пришвина, набережная реки Быстрая Сосна и улица Мира.

«На улице Мира сохранилась уникальная застройка XVIII–XIX веков. Здесь 19 зданий являются объектами культурного наследия. В их числе десять многоквартирных домов, которые подпадают под расселение», — уточнили в областной администрации. Инвестиции в проект реконструкции Ельца оцениваются примерно в 2,3 млрд руб.

По словам господина Артамонова, из-за пандемии пришлось «немного скорректировать работу по реализации проекта, но все планы мы обязательно воплотим в жизнь»: «Сейчас мы плотно работаем с профильными министерствами. У Ельца большое историческое наследие, которое необходимо возродить и сохранить. Мы сможем сделать город еще более красивым и привлекательным для туристов». «Елец может и должен быть открыточным городом, — написал Игорь Артамонов в своем Instagram. — Сразу скажу, преображение не будет быстрым. Только на проектные работы нужно много времени. Весь проект рассчитан на пять-шесть лет. Но реставрация и возрождение — это не пластиковым сайдингом обшить и успокоиться…».

В августе 2019 года Минкульт РФ поддержал предложение господина Артамонова о включении Ельца в список исторических поселений, «которые получат весомую финансовую поддержку из федерального бюджета». В рамках проекта планировалась «масштабная реконструкция исторической части города». По данным “Ъ-Черноземье”, тогда работы оценивались примерно в 800 млн руб.

В администрации Ельца вчера отказались комментировать проект. Но в международной базе данных инвестиционных проектов за 2019 год, в частности, указана реконструкция здания табачной фабрики 1896 года постройки в центре Ельца (улица Ленина, 74). Строение является объектом культурного наследия областного значения, состоящим на государственной охране. Инвесторам предлагалось рассмотреть возможность муниципально-частного партнерства, аренды с правом выкупа и иного использования имущества фабрики. Сумма вложений только в ее реконструкцию оценивалась в 1 млрд руб. Площадь земельного участка под ней — 9,7 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 17,4 млн руб. Разрешенное использование — размещение объекта общественно-делового значения (гостиница, предприятие общественного питания, туристско-информационный центр).

Елец — единственный муниципалитет Липецкой области, находящийся в списке 41 города РФ, имеющего ценные в историческом, художественном и градостроительном отношении ансамбли и комплексы застройки, природные ландшафты, образцы древней планировки, а также археологический культурный слой. В ноябре 2006 года городским советом депутатов было принято решение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории города.

По данным источников “Ъ-Черноземье” в региональной власти, инвестировать в проект реновации Ельца может иностранная банковская структура. С какой именно финансовой организацией ведутся переговоры, местные чиновники говорить наотрез отказались «до подписания всех документов».

Для реконструкции исторических объектов в первую очередь нужны регламентируемые механизмы, которые сделают подобные проекты привлекательными для инвесторов, считает генеральный директор «ОДСК Липецк» Кирилл Ерихов. «Исторический центр города, как правило, является средоточием культурной жизни и развлечений для горожан и туристов. Для инвестора это возможность развития. Так, представителей малого и среднего бизнеса могут заинтересовать проекты, связанные с отдыхом и развлечениями. Исторические объекты могут быть перепрофилированы под бутик-отели, рестораны, кафе и бары, культурные пространства или главные офисы крупных городских компаний», — предположил девелопер. При этом он отметил, что часто инвестор уже в ходе реализации подобных проектов сталкивается «со множеством ограничений и "допнагрузкой" — например, требуются социальные объекты и парковки». «Кроме того, непросто выполнить условия по предоставлению равных площадей при расселении домов, так как в одной квартире может быть зарегистрировано множество жильцов и необходимо предоставить каждому из них не менее 24 кв. м. А ведь проект должен сохранять хотя бы минимальную рентабельность», — добавил господин Ерихов.

Соучредитель риелторского агентства «Этажи» Илья Анохин считает идею реновации хорошей, но экономически для бизнеса неинтересной. «Потребуется очень много времени для подготовки и согласования документации, связанной с приспособлением к современному использованию памятников архитектуры», — пояснил бизнесмен, добавив, что строительные работы на таких объектах дороже нового строительства. Плюсы же подобных объектов — «отличная локация».

Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов отметил, что примеров инвестиций в сохранение или воссоздание исторического облика городов сейчас мало. Перечень таких примеров ограничивается городами Золотого кольца. Однако в Рыбинске Ярославской области восстановление исторического облика города привело к росту турпотока в 2019 году на 30%, напоминает эксперт. Елец, по мнению господина Бишенова, вполне может повторить такой опыт. «Туризм начинает генерировать прибыль для муниципального образования тогда, когда задействованы местные гостиницы, покупается сувенирная продукция, товары местного производства в лавках, посещаются кафе и рестораны. То есть первостепенную роль в этом процессе играет малый бизнес, частная инициатива», — считает господин Бишенов. Он напомнил, что за первые три квартала 2020 года продажи туров по России выросли почти на 70%. «Это беспрецедентный рост, бенефициаров которого, увы, в Черноземье практически нет просто потому, что регион-житница не воспринимается жителями страны как средоточие достопримечательных мест», — резюмировал эксперт.

Ирина Лобанова