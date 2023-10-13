Rolling Stone: Трамп желает отставки премьера Израиля Нетаньяху

Экс-президент США Дональд Трамп заявил во время телефонных разговоров со своими сторонниками, что желает отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом рассказали источники журнала Rolling Stone. По оценке издания, Дональд Трамп использует палестино-израильский конфликт, чтобы «отомстить» израильскому премьер-министру за то, что он отказался поддержать американского президента в попытке отменить президентские выборы 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner / Reuters Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner / Reuters

Источники Rolling Stone рассказали, что Дональд Трамп провел разговоры с «произраильскими союзниками» Республиканской партии и спонсорами, которые «хотят знать», как он будет решать израильско-палестинские вопросы в случае переизбрания. По их словам, Дональд Трамп на президентском посту планирует прекратить всю помощь Палестине, а также захватить боевиков палестинского движения «Хамас» для их дальнейшей экстрадиции.

Rolling Stone отмечают, что Дональд Трамп выразил мнение, что парламент Израиля должен объявить Биньямину Нетаньяху импичмент. Он также посоветовался с собеседниками, стоит ли ему публично призвать израильского премьер-министра к отставке. «Некоторые доверенные лица и союзники рекомендовали ему не делать этого на этой неделе, поскольку все еще подсчет погибших и, похоже, идет крупная война»,— пишет издание.

11 октября Дональд Трамп на предвыборном митинге заявил, что премьер-министр Израиля «не был готов» к атаке из сектора Газа. По его словам, Биньямин Нетаньяху «подвел» США еще до того, как американские ВВС по приказу Дональда Трампа убили иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке в январе 2020 года. В ноябре того же года господин Трамп отказался принять итоги президентских выборов, по итогам которых победу одержал действующий президент США Джо Байден. 8 ноября Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена с победой на выборах. С 9 ноября Дональд Трамп начал призывать своих сторонников к протестам в Вашингтоне 6 января — день, когда Джо Байден должен был быть объявлен официальным победителем.

О том, как развиваются отношения США с Израилем на фоне палестино-израильской войны, — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Полина Мотызлевская