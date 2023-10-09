Армия Израиля уничтожила проникших с территории Ливана боевиков

Армия Израиля сообщила о проникновении «ряда подозреваемых» на территорию страны с приграничной зоны Ливана. Согласно сообщению, в настоящее время убиты несколько боевиков. Израильские солдаты продолжают обыскивать местность.

8 октября ливанская группировка «Хезболла» обстреляла позиции израильских военных в знак солидарности с боевиками палестинского движения «Хамас». В ответ израильская армия нанесла артиллерийский удар. Ранее сегодня глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб заверил, что ливанская группировка «Хезболла» не будет вступать в боевые действия, если армия Израиля не будет «преследовать» Ливан.

7 октября «Хамас» обстрелял территорию Израиля сотнями ракет. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. По последним данным, в Израиле погибли более 800 человек, еще 2,4 тыс. пострадали. В секторе Газа погибли 560 человек, пострадали 2,9 тыс. человек. Сегодня, 9 октября, израильские военные заявили, что восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков «Хамаса».

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок без трепета».