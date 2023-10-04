На рынки облигаций пришла ночная мгла
Доходность государственных бумаг в США, Европе и Азии резко выросла, обеспокоив инвесторов
В США, Европе и Азии до многолетних рекордов выросла доходность по ряду государственных облигаций. Это вызвало серьезную озабоченность среди инвесторов и отразилось на рынках акций. Эксперты полагают, что рост доходности по государственным облигациям усложнит для властей ряда стран новые заимствования, необходимые для восстановления экономики.
Фото: Richard Drew / AP
По итогам вчерашних биржевых торгов в США индекс Dow Jones потерял 430 пунктов, снизившись на 1,3%. Еще больше опустились индексы S&P 500 и Nasdaq — на 1,4% и 1,9% соответственно. Такой оказалась реакция фондовых рынков на вчерашний рекордный рост доходности по американским государственным облигациям. По 30-летним US Treasuries доходность достигла 5% впервые с 2007 года, также до рекорда с 2007 года выросла доходность по 10-летним бумагам, до 4,8%.
Эксперты объясняют рост доходности по US Treasuries продолжающейся политикой ФРС США по повышению базовых учетных ставок в рамках борьбы с инфляцией.
Вышедшие вчера данные по рынку труда, не уложившиеся в прогнозы аналитиков США, заметно увеличили шансы на новое повышение ставок ФРС.
Еще одним поводом ожидать очередного повышения ставки ФРС стали события минувших выходных, когда США удалось, как, впрочем, и ожидалось, избежать шатдауна. Это усилило пессимизм инвесторов, вызвало сброс облигаций, который в итоге и привел к росту доходности по ним.
Обеспокоенность в отношении американской экономики отразилась и на государственных бумагах других крупных развитых стран. По немецким 10-летним облигациям доходность выросла до 3% — максимум с 2011 года. По японским 10-летним облигациям доходность поднялась до 1% — максимального уровня с начала нынешнего года. По британским государственным облигациям доходность сегодня выросла до 25-летнего максимума.
Неопределенность вызывает нервозность на рынках — центробанки ведущих стран настроены продолжать повышение ставок для борьбы с инфляцией, однако рост доходности делает для властей новые заимствования более дорогими в обслуживании.
По данным Politico, только Минфин США планирует до конца года занять на рынках $1,85 трлн для закрытия потребностей бюджета. Схожая ситуация характерна и для ряда других стран. «Распродажа по долгосрочным государственным облигациям началась и в Европе,— цитирует британская The Guardian главу отделения по анализу рынков бристольской финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер.— Инвесторы требуют более высоких процентов в качестве условия для покупки государственных облигаций. Все это дает министрам меньше пространства для маневра, когда речь заходит о таких мерах по улучшению жизни населения и бизнеса как сокращение налогов для частного сектора или повышение зарплат в государственном секторе».