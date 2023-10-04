На рынки облигаций пришла ночная мгла

В США, Европе и Азии до многолетних рекордов выросла доходность по ряду государственных облигаций. Это вызвало серьезную озабоченность среди инвесторов и отразилось на рынках акций. Эксперты полагают, что рост доходности по государственным облигациям усложнит для властей ряда стран новые заимствования, необходимые для восстановления экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

По итогам вчерашних биржевых торгов в США индекс Dow Jones потерял 430 пунктов, снизившись на 1,3%. Еще больше опустились индексы S&P 500 и Nasdaq — на 1,4% и 1,9% соответственно. Такой оказалась реакция фондовых рынков на вчерашний рекордный рост доходности по американским государственным облигациям. По 30-летним US Treasuries доходность достигла 5% впервые с 2007 года, также до рекорда с 2007 года выросла доходность по 10-летним бумагам, до 4,8%.

Эксперты объясняют рост доходности по US Treasuries продолжающейся политикой ФРС США по повышению базовых учетных ставок в рамках борьбы с инфляцией.

Вышедшие вчера данные по рынку труда, не уложившиеся в прогнозы аналитиков США, заметно увеличили шансы на новое повышение ставок ФРС.

Еще одним поводом ожидать очередного повышения ставки ФРС стали события минувших выходных, когда США удалось, как, впрочем, и ожидалось, избежать шатдауна. Это усилило пессимизм инвесторов, вызвало сброс облигаций, который в итоге и привел к росту доходности по ним.

Обеспокоенность в отношении американской экономики отразилась и на государственных бумагах других крупных развитых стран. По немецким 10-летним облигациям доходность выросла до 3% — максимум с 2011 года. По японским 10-летним облигациям доходность поднялась до 1% — максимального уровня с начала нынешнего года. По британским государственным облигациям доходность сегодня выросла до 25-летнего максимума.

Неопределенность вызывает нервозность на рынках — центробанки ведущих стран настроены продолжать повышение ставок для борьбы с инфляцией, однако рост доходности делает для властей новые заимствования более дорогими в обслуживании.

По данным Politico, только Минфин США планирует до конца года занять на рынках $1,85 трлн для закрытия потребностей бюджета. Схожая ситуация характерна и для ряда других стран. «Распродажа по долгосрочным государственным облигациям началась и в Европе,— цитирует британская The Guardian главу отделения по анализу рынков бристольской финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер.— Инвесторы требуют более высоких процентов в качестве условия для покупки государственных облигаций. Все это дает министрам меньше пространства для маневра, когда речь заходит о таких мерах по улучшению жизни населения и бизнеса как сокращение налогов для частного сектора или повышение зарплат в государственном секторе».

Евгений Хвостик