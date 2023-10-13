Не платить по-английски

Deutsche Bank получил судебный приказ от Апелляционного суда Англии и Уэльса, защищающий банк от исков «Русхимальянса» по взысканию с кредитора своего бывшего подрядчика Linde более 22 млрд рублей. Аналогичные судебные предписания получили Commerzbank и UniCredit Bank, с которыми также судится российская компания. Антиисковые запреты исключают возможность «Русхимальянса» продолжать разбирательство в российских судах. Решение иностранного суда является обязательным для всех сторон, говорят юристы с оговоркой, что в данном случае это временный процедурный шаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Английский суд запретил «Русхимальянсу» взыскивать указанные требования в исках, начатых в России, а также самому исполнять решения российского суда. Но это не финал, по словам аналитиков

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Английский суд запретил «Русхимальянсу» взыскивать указанные требования в исках, начатых в России, а также самому исполнять решения российского суда. Но это не финал, по словам аналитиков

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Летом Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал исковые заявления «Русхимальянса» к Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit Bank, с которых российская компания требует взыскать более 22,2; 8,7 и 45,7 млрд рублей соответственно в качестве банковских гарантий в рамках контракта с бывшим немецким подрядчиком строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге (см. «Ъ-СПб» от 08.08.2023).

Согласно опубликованному на сайте Апелляционного суда Англии и Уэльса решению судей Кристофера Ньюджи, Ричарда Сноудена и Сары Фальк, Deutsche Bank получил судебный приказ, запрещающий «Русхимальянсу» взыскивать указанные требования в исках, начатых в России, а также самому исполнять решения российского суда. По информации Reuters, аналогичные судебные приказы ранее получили Commerzbank и UniCredit Bank.

Такой запрет имеет значение для «Русхимальянса», поскольку теперь ему вряд ли удастся привести в исполнение решение российского суда за рубежом, обращает внимание партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Однако с учетом текущей мировой обстановки шансы на это и без запрета были малы»,— замечает юрист. Кроме того, существует риск для представителей истца в российском процессе. «Английская правовая система может счесть, что нарушение запрета английского суда является преступлением и непосредственные представители в процессе в России могут быть привлечены к уголовной ответственности в Англии»,— предупреждает господин Клеточкин.

Роман Маргулис, управляющий партнер ASB Consulting Group, напоминает о принципе lis alibi pendens (лат. «спор, находящийся на рассмотрении в другом месте»), согласно которому в случае если спор находится на рассмотрении, к примеру, в английском суде, то он не может быть принят к рассмотрению в другом суде, например, в российском. «Если исходить из открытой информации по комментируемому делу, на данном этапе "Руcхимальянс" не лишен права на исковую защиту вообще, а лишь ограничен в возможности обратиться в российский суд по тем же основаниям, по которым в настоящее время идет разбирательство в английском суде»,— поясняет господин Маргулис.

Стоит обратить внимание на то, что приказ о назначении обеспечительных мер не является конечным решением инстанции, это лишь процедурный шаг на пути к разрешению дела, имеющий временный характер, добавляет управляющий партнер ASB Consulting Group.

«"Русхимальянс" не лишен и не может быть лишен своих прав на защиту и возражения, а значит, его судьба и перспективы не могут быть оценены исключительно в негативном ключе. На данном этапе необходимо избрать грамотную процессуальную тактику, чтобы интересы "Русхимальянса" были защищены наиболее эффективным и полным образом, что, по нашему мнению, обязательно будет сделано профессиональными представителями стороны»,— заключает господин Маргулис.

Александра Тен