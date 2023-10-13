Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не платить по-английски

Суды в Лондоне наложили запрет на участие Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit Bank в разбирательстве с «Русхимальянсом»

Deutsche Bank получил судебный приказ от Апелляционного суда Англии и Уэльса, защищающий банк от исков «Русхимальянса» по взысканию с кредитора своего бывшего подрядчика Linde более 22 млрд рублей. Аналогичные судебные предписания получили Commerzbank и UniCredit Bank, с которыми также судится российская компания. Антиисковые запреты исключают возможность «Русхимальянса» продолжать разбирательство в российских судах. Решение иностранного суда является обязательным для всех сторон, говорят юристы с оговоркой, что в данном случае это временный процедурный шаг.

Английский суд запретил «Русхимальянсу» взыскивать указанные требования в исках, начатых в России, а также самому исполнять решения российского суда. Но это не финал, по словам аналитиков

Английский суд запретил «Русхимальянсу» взыскивать указанные требования в исках, начатых в России, а также самому исполнять решения российского суда. Но это не финал, по словам аналитиков

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Английский суд запретил «Русхимальянсу» взыскивать указанные требования в исках, начатых в России, а также самому исполнять решения российского суда. Но это не финал, по словам аналитиков

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Летом Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал исковые заявления «Русхимальянса» к Deutsche Bank, Commerzbank и UniCredit Bank, с которых российская компания требует взыскать более 22,2; 8,7 и 45,7 млрд рублей соответственно в качестве банковских гарантий в рамках контракта с бывшим немецким подрядчиком строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге (см. «Ъ-СПб» от 08.08.2023).

С какими иностранными банками судится оператор проекта СПГ-завода в Усть-Луге «Русхимальянс»

Согласно опубликованному на сайте Апелляционного суда Англии и Уэльса решению судей Кристофера Ньюджи, Ричарда Сноудена и Сары Фальк, Deutsche Bank получил судебный приказ, запрещающий «Русхимальянсу» взыскивать указанные требования в исках, начатых в России, а также самому исполнять решения российского суда. По информации Reuters, аналогичные судебные приказы ранее получили Commerzbank и UniCredit Bank.

Такой запрет имеет значение для «Русхимальянса», поскольку теперь ему вряд ли удастся привести в исполнение решение российского суда за рубежом, обращает внимание партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Однако с учетом текущей мировой обстановки шансы на это и без запрета были малы»,— замечает юрист. Кроме того, существует риск для представителей истца в российском процессе. «Английская правовая система может счесть, что нарушение запрета английского суда является преступлением и непосредственные представители в процессе в России могут быть привлечены к уголовной ответственности в Англии»,— предупреждает господин Клеточкин.

Роман Маргулис, управляющий партнер ASB Consulting Group, напоминает о принципе lis alibi pendens (лат. «спор, находящийся на рассмотрении в другом месте»), согласно которому в случае если спор находится на рассмотрении, к примеру, в английском суде, то он не может быть принят к рассмотрению в другом суде, например, в российском. «Если исходить из открытой информации по комментируемому делу, на данном этапе "Руcхимальянс" не лишен права на исковую защиту вообще, а лишь ограничен в возможности обратиться в российский суд по тем же основаниям, по которым в настоящее время идет разбирательство в английском суде»,— поясняет господин Маргулис.

Стоит обратить внимание на то, что приказ о назначении обеспечительных мер не является конечным решением инстанции, это лишь процедурный шаг на пути к разрешению дела, имеющий временный характер, добавляет управляющий партнер ASB Consulting Group.

«"Русхимальянс" не лишен и не может быть лишен своих прав на защиту и возражения, а значит, его судьба и перспективы не могут быть оценены исключительно в негативном ключе. На данном этапе необходимо избрать грамотную процессуальную тактику, чтобы интересы "Русхимальянса" были защищены наиболее эффективным и полным образом, что, по нашему мнению, обязательно будет сделано профессиональными представителями стороны»,— заключает господин Маргулис.

Александра Тен

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...