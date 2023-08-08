«Русхимальянс» потребовал у UniCredit вернуть гарантии

«Русхимальянс» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием к банку UniCredit Bank AG выплатить 45,7 млрд рублей по банковским гарантиям в рамках контракта с немецкой инжиниринговой компанией Linde. Запись об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Ранее компания подавала иски к немецким банкам Deutsche Bank и Commerzbank на сумму примерно 33 млрд рублей. Как и в случае с предыдущими исками к банкам, эксперты думают, что российский суд удовлетворит требования, но за пределами страны решение не будет иметь силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Иск к банку UniCredit Bank AG был подан 5 августа, следует из записи в картотеке арбитражных дел. Информации о дате рассмотрения дела судом пока нет. В июне ООО «Русхимальянс» уже подавало заявления в суд первой инстанции с требованием выплатить почти 24 млрд рублей по банковским гарантиям, а также неустойку за просрочку, к Deutsche Bank и иск о возмещении 9 млрд к Commerzbank (см. «Ъ-СПб» от 06.07.2023). Следующее заседание по делу с Deutsche Bank назначено на 19 сентября, а с Commerzbank — на 18 октября.

ООО «Русхимальянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге. Все упомянутые банки выступали гарантами сделки между оператором проекта и немецкой компанией Linde — бывшим подрядчиком по проектированию, поставкам оборудования и строительству этого газоперерабатывающего комплекса. В июле 2021 года Linde заключила контракт с «Русхимальянсом», но в июне 2022 года приостановила работы из-за санкций ЕС. «Русхимальянс» должен был построить предприятие по переработке этансодержащего газа (в объеме 45 млрд куб. м газа в год) и производству сжиженного природного газа мощностью 13 млн тонн в год в 2024–2025 годах.

В компании не комментируют судебные разбирательства с бывшим подрядчиком и связанными с ним компаниями. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин говорит, что суды обычно удовлетворяют иски по банковским гарантиям. «Практика складывается так, что банк сначала должен заплатить по гарантии, а потом принципал гарантии (в данном случае Linde) будет спорить с бенефициаром по вопросу обоснованности требования. Скорее всего, решение за пределами РФ будет неисполнимо»,— предполагает юрист.

Ход строительства СПГ-завода в Усть-Луге и информацию о выборе нового подрядчика в «Русхимальянсе» также не комментируют. На прошлой неделе о том, что у оператора проекта появились партнеры, «способные дать гарантию на предоставление определенных моментов в технологиях, которые были критичны с уходом Linde», заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (см. «Ъ-СПб» от 01.08.2023). Кроме этого, глава 47-го региона сообщил, что сроки реализации проекта пока сдвигаются на два года.

Александра Тен