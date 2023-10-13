Брокеры просят не перекваливать клиентов

На конференции НАУФОР брокеры выступили против повышения имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора. Участники рынка считают, что реформа окажет на рынок негативное влияние, в том числе приведет к снижению ликвидности и миграции клиентов в другие юрисдикции. Банк России пока не готов отказаться от изменений, но допускает ряд послаблений — в частности, увеличение переходного периода и использование годового дохода как нового критерия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На «Уральской конференции "Российский фондовый рынок"», которую проводит НАУФОР в Екатеринбурге, брокеры выступили против повышения имущественного ценза при квалификации инвесторов. Как следует из исследования, подготовленного НАУФОР, изменение критерия с существующих 6 млн руб. до 12 млн сделает невозможным в будущем получение статуса для 42% инвесторов, повышение до 24 млн руб.— для 47% инвесторов.

На середину 2023 года количество клиентов брокеров на Московской бирже составляло 25,9 млн, из которых статус квалифицированного инвестора имели лишь 617 тыс. человек. По данным НАУФОР, их доля в общем обороте рынка акций составляет около 60%. Квалинвесторы играют ключевую роль в обеспечении «качества стакана (заявки на покупку и продажу.— “Ъ”)» на рынке акций и срочном рынке Московской биржи, а также вносят существенный вклад в ликвидность на других рынках. Вместе с тем более двух третей их портфеля вложено в инструменты, доступные широкому кругу инвесторов.

Эксперты также критикуют реформу критериев квалификации. «Дальнейшее ужесточение получения статуса выглядит нецелесообразным и снижает потенциальную вовлеченность граждан в инвестиции на фондовом рынке»,— считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.

По словам директора брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Олега Чихладзе, краткосрочными последствиями станут снижение ликвидности, миграция клиентов в другие юрисдикции, рост премии за риск; среднесрочными — отсутствие активов для привлечения капитала, отсутствие стимулов соблюдать права миноритариев; долгосрочные — низкий размер финансовых активов домохозяйств к ВВП и, как следствие, высокая нагрузка социальных расходов на бюджет.

В Ассоциации владельцев облигаций выступают за расширение возможностей квалификации по знаниям, а не по имущественному цензу. «Квалификацию по объему капитала если и стоит присваивать, то с учетом совокупных активов инвестора, включая его доли в бизнесе, недвижимое имущество и прочее. Доля активов, находящихся в банковских и рыночных продуктах, не должна быть определяющей»,— считают там.

Кроме того, по мнению Олега Чихладзе, у реформы «нет заранее определенных критериев успешности», а принцип установления ценза вызывает вопросы: «Если пересчитывать размер активов для квалификации на развитых рынках с учетом медианной заработной платы, порог был бы от 5 млн до 9 млн руб.».

Финансовые власти готовы смягчить позицию, но лишь отчасти. Так, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков предложил просто отложить ужесточение ценза. Руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута допустил повышение ценза через год после принятия закона вместо предполагавшихся ранее 180 дней. Кроме того, рассматривается возможность поэтапного повышение: сначала с 6 млн до 12 млн руб., а через год — до 24 млн руб. Также в ЦБ готовы обсудить критерий дохода инвестора — на уровне 6 млн руб. в год.

Одновременно регулятор намерен провести корректировку перечня финансовых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам. Это может коснуться структурных продуктов с защитой капитала, паев некоторых ЗПИФов, ряда облигаций с залоговым обеспечением.

В Банке России не спорят, что у реформы должна быть ясно обозначенная цель, например, в виде размера активов домохозяйств к ВВП, но пока не обозначили ее. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что дискуссия о реформе критериев квалифицированных инвесторов «далека от завершения», и ассоциация планирует «продолжить обсуждение различных инициатив с ЦБ».

Ксения Куликова