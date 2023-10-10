90% офисов ушедших из России компаний в Петербурге нашли арендаторов

К концу сентября 90% офисов иностранных компаний, которые ушли из России, нашли арендаторов, рассказали РБК Петербург в консалтинговой компании NF Group.

Таким образом, на рынке петербургском офисной недвижимости сменилась тенденция: если в 2022 года из-за большого количества пустующих площадей ситуация была в руках арендатором, то теперь арендодатели существенных скидок не делают.

Доля свободных площадей к концу сентября в петербургских бизнес-центрах снизилась до 9,3%. В классе А вакантно 12% офисов, в классе B —7,9%. Из 530 бизнес-центров Петербурге 311 заполнены арендаторами на 100%. В конце 2022 года их было 277.

Площадь свободных офисов снизилась за это время с 451 тыс. кв. м до 391 тыс. кв. м. 90% помещений, которые занимали международные компании, нашли арендаторов — исключая те, которые выставили на продажу.

К октябрю ставки аренды колеблются на уровне 1900 — 2300 руб. за кв. м в офисах класса А и 1100 — 1800 руб. в офисах класса B.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте