Adobe показала интерактивное платье и другие ИИ-технологии

Американская компания Adobe на конференции Adobe Max представила ряд новых продуктов на разных стадиях разработки, включая интерактивное платье. Новые технологии компания объединила в программу Sneak.

Интерактивное платье из «гибких текстильных дисплеев» имеет рабочее название Project Primrose — оно позволяет выводить разные последовательности узоров на платье. Проект Stardust поможет захватывать и перемещать объекты на растровом изображении, как будто они находятся на разных слоях, то есть не потребуется задействовать инструмент «Лассо». Взамен удаленных объектов будет автоматически дорисовываться фон в соответствии с окружением.

Благодаря алгоритму Project Poseable можно будет захватывать движение не с помощью живого человека, а просто по его снимку. Из двухмерного изображения будет получаться 3D-модель. Технология Project Dub Dub Dub позволит переводить и озвучивать ролики на другие языки голосом говорящего, а алгоритм Project See Through сможет удалять полупрозрачные отражения в стекле, то есть убирать эффект снимка через окно.

Евгений Федуненко