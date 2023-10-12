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Коммерсантъ FM
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ЦБ допустил обязательное наличие 6 млн руб. для инвестирования без ограничений

Банк России допустил расширение возможностей для получения статуса квалифицированного инвестора по набору критериев и их сочетанию. При этом регулятор допускает и возможность официального введения имущественного ценза для квалифицированных инвесторов в размере 6 млн руб.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута сказал, что в качестве критерия с большой долей вероятности будет использоваться уровень дохода потенциального квалифицированного инвестора.

«В нашей юрисдикции пока нет такого самостоятельного критерия квалификации как уровень дохода. То есть, не имущества, а дохода, полученного за период год-два предшествующих. А в большинстве юрисдикций он есть… Мы готовы возможность его введения в рамках этой реформы тоже обсудить с рынком»,— сказал господин Мамута на конференции НАУФОР в Екатеринбурге.

По его словам, ЦБ также рассматривает возможность добавить в критерий получения статуса квалифицированного инвестора наличие ученой степени, а также возможность комбинирования критерия образования с другими условиями и возможность понижения требований при комбинировании.

Сейчас для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора необходимо выполнить одно из четырех условий: иметь на счете не менее 6 млн руб.; иметь опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами; иметь диплом о высшем экономическом образовании или профессиональный сертификат; совершить за последние четыре квартала сделки с ценными бумагами, фьючерсами и опционами на сумму от 6 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «КНУР и пряник для инвестора».

Александр Кислов

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