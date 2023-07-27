КНУР и пряник для инвестора

ЦБ решил ограничить риски начинающих инвесторов в части маржинальной торговли. Мегарегулятор вводит категорию клиентов с начальным уровнем риска (КНУР), для которых максимальный размер плеча (соотношение собственных и занятых у брокера средств) будет снижен. Рынок оценил нововведения негативно, поскольку они существенно урезают возможности квалифицированных инвесторов. При этом маржинальный заем многие клиенты используют именно для хеджирования рисков, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Опубликованный 26 июля проект указания ЦБ «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» вводит новую категорию клиентов-физлиц — клиент с начальным уровнем риска. Для них будет снижен максимальный размер кредитного плеча при маржинальных операциях.

Как отмечено в пояснительной записке, это необходимо для ограничения рисков начинающих инвесторов в части маржинальной торговли, а также совершенствования действующего правового регулирования.

К категории КНУР брокер будет относить физлиц, если такой клиент не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (КСУР или КПУР). Между тем критерии отнесения к этим двум категориям довольно строгие. В частности, к категории КСУР можно отнести клиента, если с момента последней его маржинальной сделки прошло не менее одного года. Кроме того, к категории КСУР или КПУР можно будет отнести клиентов с активами не менее 3 млн руб. по состоянию на день либо с активами не менее 600 тыс. руб. при условии, что он является клиентом брокера в течение последних 180 дней и в течение не менее 5 дней заключал сделки с плечом.

По данным Банка России, в первом квартале 2023 года количество квалифицированных инвесторов достигло 586 тыс. человек. При этом, по данным Московской биржи, число физических лиц с уникальными паспортными данными, имеющих брокерские счета, выросло до 24,5 млн человек.

Участники рынка негативно оценили нововведение ЦБ. По словам собеседника “Ъ” на фондовом рынке, если раньше квалифицированный инвестор мог позволить себе практически любые стратегии, то сейчас его возможности существенно урезаются. Кроме того, изменения вводятся на фоне планов по радикальному повышению требований к квалификации. «Такое ощущение, что регулятор решил просто обесценить статус "квала", чтобы снизить сопротивление профессионального сообщества. Классический кейс, когда ради неких KPI чиновники без сомнений убивают рынок»,— говорит собеседник “Ъ”. В ЦБ на запрос не ответили.

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отметил, что уже почти два года действует тестирование для «неопытных инвесторов», доступ к маржинальным сделкам для которых предоставляется только по результатам успешной его сдачи. За это время тестирование зарекомендовало себя достаточно хорошо.

Кроме того, по словам господина Леснова, в документе упущен момент, в рамках которого клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора, могут быть лишены возможности пользования достаточным уровнем маржинального кредитования. «При этом у них сохраняется доступ к абсолютно любым инструментам биржевого и внебиржевого рынков, которые могут нести в себе значительные риски, от которых в рамках данного проекта регулятор хочет оградить клиентов брокеров»,— отмечает эксперт.

По факту клиенты, у которых активы на брокерском счете составляют менее 3 млн руб. (то есть они не могут получить статус КСУР / КПУР) и которые используют маржинальное кредитование менее одного года, имеют более низкие возможности использовать займы у брокера, отмечают участники рынка. Таким образом, размер маржинального кредитования у таких клиентов будет снижен в несколько раз. При этом, как считает Дмитрий Леснов, маржинальный заем многие клиенты используют не только для увеличения доходности за счет плеча, а наоборот, для снижения риска, открывая короткие позиции и хеджируя свой портфель от падения.

Ксения Куликова