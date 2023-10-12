Набиуллина: обязательная продажа валютной выручки будет временной и точечной

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что требование об обязательной продаже валютной выручки носит точечный характер и касается только крупнейших экспортеров. Она также обратила внимание на временный характер указа президента Владимира Путина, обязывающего продавать валютную выручку.

«Меры адресные, затрагивают 43 группы крупнейших экспортеров, поэтому для большого числа компаний малых, средних, крупных компаний, у которых небольшая доля валютной выручки, они смогут сохранить текущие подходы и схемы внешнеторговых расчетов. Также указ предусматривает временность, возможность правительством установить временный характер этих ограничений. В течение этого времени будет осуществляться мониторинг за эффективностью действия этой меры»,— сказала госпожа Набиуллина на встрече с депутатами Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

11 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении обязательной валютной в отношении 43 групп компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Мера введена сроком на полгода. Также вводится обязанность для отдельных компаний представлять в Банк России и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. В отдельные компании будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые будут проверять соблюдение правил валютного регулирования.

Подробнее о последствиях введения обязательной продажи валютной выручки читайте в материале «Ъ» «Встречаем валютных комиссаров».

Александр Кислов