«Интер РАО» и КНР договорились о повышении цены поставки электроэнергии

«Интер РАО» договорился с Китаем о включении пошлины в стоимость экспортной поставки электроэнергии, сообщила представитель российского оператора экспорта электроэнергии Александра Панина. Ранее предполагалось, что за новую пошлину заплатят потребители энергии на Дальнем Востоке.

«Договорились с Китаем. Китай повышает цену по нашему контракту на размер пошлины. Китай берет на себя оплату этой пошлины»,— сказала госпожа Панина в кулуарах Российской энергетической недели.

Речь идет о повышении цены на 7%. Это не изменит рентабельность оператора, деньги пойдут в бюджет. Госпожа Панина отметила, что «ничего не изменится со стороны рентабельности, для потребителей Дальнего Востока ничего не изменится».

«Интер РАО» ранее предлагал увеличить рентабельность своих поставок электроэнергии в Китай на фактический размер новой экспортной пошлины, что сократило бы субсидии для потребителей в энергосистеме Востока. До 2022 года рентабельность экспорта составляла 30%, но в 2023 году она снизилась из-за роста тарифов в регионе, по которым «Интер РАО» закупает энергию для экспорта. Пошлина с 1 октября составляет 7%, что делает поставку для «Интер РАО» убыточной.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Дальнему Востоку светит китайская пошлина».

Леонид Уварчев