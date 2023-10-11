Глава МИД Великобритании прибыл в Израиль

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл с визитом в Израиль. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По информации телеканала, господин Клеверли встретится с гражданами Израиля, а также проведет переговоры с «высокопоставленными израильскими лидерами», среди которых президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел страны Эли Коэн. С 11 по 13 октября, как сообщило посольство США в Израиле, страну с официальным визитом также посетит госсекретарь США Этони Блинкен.

Накануне Джеймс Клеверли осудил нападение «Хамаса» и призвал сторонников Палестины не участвовать в митингах в Великобритании.

Ранее МИД Израиля сообщил об одном погибшем и как минимум десяти пропавших без вести гражданах Великобритании на территории страны после начала эскалации с Палестиной. Всего в списках погибших числятся граждане 17 стран.

Военный конфликт начался 7 октября с ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа. После этого боевики вторглись в южные израильские районы, а также на техно-фестиваль. По последним данным, среди палестинцев погибли свыше 1 тыс. человек, еще более 5 тыс. ранены. В Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, более 3 тыс. жителей получили ранения. Официально подтверждена гибель четырех россиян в Израиле, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

Подробнее о ходе конфликта — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».

Петр Бузлаев