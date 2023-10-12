Апартаменты как инвестиция

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на каких условиях можно приобрести недвижимость в апарт-комплексе Nametkin Tower.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Основа» Фото: Пресс-служба группы компаний «Основа»

Апартаменты как формат недвижимости, который создан для постоянного проживания, — распространенное предложение на рынке Москвы. По функционалу, удобству и всем прочим характеристикам апарт-комплексы сопоставимы с жилыми, а иногда даже могут их превосходить. К примеру, апарт-комплекс Nametkin Tower от группы компаний «Основа». Он возводится на юго-западе города по проекту голландского архитектурного бюро Mecanoo. Здесь предусмотрена обширная инфраструктура и представлена линейка удобных планировочных решений.

Одно из важных отличий недвижимости, юридически являющейся жилой и нежилой, — финансовые инструменты покупки. Рассрочка, ипотека есть и там, и там. А вот материнский капитал может быть привлечен только на покупку квартиры. Nametkin Tower предлагает альтернативу — акционную программу «Родительский капитал». В рамках нее девелопер предлагает выплаты семьям-покупателям, в которых появятся дети.

Воспользоваться программой можно успеть до окончания строительства комплекса, оно запланировано на октябрь 2025 года. Средства «Родительского капитала» могут быть направлены победителями на любые цели, включая ремонт, меблировку или даже путешествия. Первые 20 семей, чьи дети родятся после приобретения апартаментов в Nametkin Tower, получат денежные призы. Всего семьи с малышами получат 5 млн руб. в подарок от группы компаний «Основа» — это общий призовой фонд.

И уже есть первые счастливчики. Многодетная семья, ожидающая рождения четвертого малыша, приобрела просторные четырехкомнатные видовые апартаменты. После рождения ребенка родители уже получили от застройщика 0,5 млн руб., при этом уплату налогов компания взяла на себя. Такая инициатива девелопера превращает покупку апартаментов в выгодную инвестицию.