Деревообратывающие предприятия СЗФО озвучили новую проблему в логистике

Деревообратывающие предприятия Северо-Западного федерального округа озвучили новую сложность, которая возникла при доставке продукции через Казахстан, сообщает издание «Ведомости Северо-Запад».

После того как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей политике остался верен санкционному режиму, транзитные грузоперевозки плитной продукции России остановились в начале прошлого месяца. В Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России указали, что 40% товаров российский производств поставлялось на экспорт через Казахстан. На фоне политики Токаева предприятия могут и вовсе остановить выпуск продукции к концу текущего месяца, так как это станет нерентабельно.

Наиболее остро это может отразиться на компаниях СЗФО, так как прежде они поставляли продукцию в страны Европейского союза, а после санкций стран стали сотрудничать со Средней Азией. Закрытие транзита через Казахстан лишит выхода на рынок Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нет подходящих площадей для открытия новых производств.

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