Петербург столкнулся с дефицитом площадок для новых производств

В Санкт-Петербурге недостаточно мест, чтобы разместить новые производства. Ситуацию с недвижимостью оценил генеральный директор научно–производственного объединения «АМБ» Павел Колесников, передает «Деловой Петербург».

На данный момент город не испытывает проблем с коммерческими площадками, однако производственных не хватает для новых предприятий. Эксперт подчеркнул, что в Петербурге почти отсутствуют площади до 2 тыс. кв. метров, на которых положили полы для высокоточных станков и установили перекрытия, которые справятся с большой нагрузкой.

Господин Колесников добавил, что оставшиеся от советских заводов пространства уже не соответствуют современным запросам, несмотря на то, что до сих пор сдаются в аренду. Чаще всего это большие по площади объекты с потолком 20 метров, тогда как сейчас нужны площадки в десять раз меньше и с другой планировкой пространства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Санкт-Петербург также наблюдается нехватка складских помещений, при этом спрос на них не падает, несмотря на повышение стоимости аренды.

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