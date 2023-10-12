В Хакасии впервые почти за 8 лет установлено заболевание корью у ребенка

В Республике Хакасия впервые с 2016 года зарегистрирован случай заболевания корью у непривитого ребенка, сообщает Роспотребнадзор региона.

«Организованы необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе медицинское наблюдение за контактными, вакцинация по эпидемическим показаниям», - сказано в сообщении.

В ходе заседания санитарно-противоэпидемической комиссии были подняты вопросы по мерам пресечения распространения кори на территории республики. Принимаются все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в апреле в Красноярском крае было зарегистрировано несколько новых случаев кори. Заболевание диагностировали у грудного ребенка из Норильска и 32-летнего жителя Дивногорска. Еще у троих жителей региона предварительно установили диагноз корь.

По состоянию на апрель текущего года, в Новосибирской области, по данным замминистра здравоохранения Татьяны Анохиной, было выявлено 11 очагов кори — всего 105 заболевших. В Томской области зарегистрировано 25 случаев кори, в Алтайском крае заболели 32 человека.

По данным федерального Роспотребнадзора в апреле корь выявлена в 44 регионах России. Глава службы Анна Попова отметила, что речь о «локальных очагах, которые удается очень быстро купировать».

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Александр Киселев