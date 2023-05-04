Регионы Сибири продолжают фиксировать новые случаи заболевания кори

Роспотребнадзор Красноярского края сообщил о новых случаях заболевания корью, диагноз поставлен грудном ребенку из Норильска и 32-летнему жителю Дивногорска. Еще троим жителям региона предварительно диагностировали корь. Всего на территории региона вирус подтвержден у девяти пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Очаги оперативно локализуются, проводится вакцинация лиц, которые были в контакте с заболевшими и при этом не имеют сведения о прививках. В настоящее время вспышечной заболеваемости в регионе нет», - написал в своем Telegram-канале глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

В Новосибирской области, по данным заместителя министра здравоохранения Татьяны Анохиной, на начало апреля Роспотребнадзор выявил в регионе 11 очагов кори — всего 105 заболевших. По словам главного инфекциониста области Ларисы Поздняковой, специалисты «застабилизировали ситуацию».

В Томской области с начала года зарегистрировано 25 случаев кори, в Алтайском крае заболели 32 человека, почти все они уже здоровы.

По данным федерального Роспотребнадзора в апреле корь выявлена в 44 регионах России. Глава службы Анна Попова отметила, что речь о «локальных очагах, которые удается очень быстро купировать».

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Лолита Белова