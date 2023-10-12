Два человека пострадали после атаки БПЛА в Белгородском районе

В Белгородском районе на подлете к городу силами ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, после падения обломков загорелся частный жилой дом. В результате пострадали два человека: мужчина и женщина. Еще двое остаются под завалами.

«Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще два человека, возможно, находятся под завалами. Все оперативные службы работают на месте»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ уточнило, что украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью около 23:50 мск. Местный Telegram-канал «Go31 Новости Белгорода» сообщил, что пожар произошел в Белгороде на улице Орлова.

Лусине Баласян