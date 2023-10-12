Под завалами дома в Белгороде после атаки БПЛА погибли два человека

Оперативные службы извлекли тела мужчины и женщины из-под завалов дома в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дом загорелся в результате падения обломков сбитого силами ПВО беспилотника.

«Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается»,— уточнил господин Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что двое пострадавших в результате падения обломков БПЛА — мужчина и женщина — находятся под наблюдением врачей.

Мужчина впал в кому, у него диагностированы ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины оценивается как тяжелое, у нее перелом нижних конечностей, а также сотрясение головного мозга.

«В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля»,— отметил губернатор. Изначально он сообщал о возгорании в одном частном жилом доме.

Минобороны РФ сообщало, что украинский БПЛА был сбит силами ПВО над Белгородской областью около 23:50 мск. По данным местных Telegram-каналов, обломки БПЛА упали на улице Орлова.

Лусине Баласян