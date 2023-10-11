Haberturk: Турция начала переговоры с «Хамасом» об освобождении заложников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству начать переговоры с палестинским движением «Хамас» об освобождении граждан Израиля, оказавшихся в заложниках в секторе Газа. Об этом сообщило Haberturk со ссылкой на источники.

По данным издания, переговорный процесс по этому вопросу уже начался. Как сообщала израильская сторона, боевики «Хамаса» насильно увезли в сектор газа от 50 до 100 человек, в числе которых мирные жители и военнослужащие. Между тем телеканал Аl Jazeera сообщил, что «Хамас» освободил одну из заложниц и ее детей.

На заседании правительства Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Палестиной и Израилем. «Мы открыто выступаем против убийства мирных жителей на территории Израиля. Точно так же мы никогда не смиримся с неизбирательными убийствами невинных людей в секторе Газа, подвергающихся систематическим бомбардировкам»,— сказал турецкий лидер,его слова приводит Anadolu.

Боевики «Хамаса» вторглись в приграничные районы Израиля 7 октября. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. По последним данным, на территории Израиля погибли 1,3 тыс. человек, ранены более 3,7 тыс. человек. Палестинская сторона сообщала о гибели 1,1 тыс. человек и ранении свыше 5,3 тыс. человек.

О мерах властей Израиля после начала боевых действий — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Лусине Баласян