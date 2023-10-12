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«Это не мои индивидуальные заслуги»

Роман Старовойт рассказал лидерам курской общественности о пяти годах во главе региона

Вчера Роман Старовойт в день пятилетия с момента назначения на должность врио губернатора Курской области решил встретиться с лидерами местных элит и общественности, чтобы рассказать о проделанной работе. Губернатор представил в курской филармонии часовой доклад, затронув два десятка сфер жизни — от «удовлетворенности» и безопасности до экономики и цифровизации. При этом он подчеркнул роль в достижении успехов не только президента Владимира Путина и федеральных чиновников, но и команды прежнего губернатора Александра Михайлова.

Роман Старовойт отчитывался за пять лет губернаторства в полном зале филармонии

Роман Старовойт отчитывался за пять лет губернаторства в полном зале филармонии

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Роман Старовойт отчитывался за пять лет губернаторства в полном зале филармонии

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Господин Старовойт вышел на сцену концертного зала «Свиридовский» местной филармонии в полдень. Выслушать его выступление пригласили депутатов Госдумы от региона, митрополита Курского и Рыльского Германа, главного федерального инспектора в регионе Дениса Барченкова, местных чиновников и депутатов, ректоров вузов, руководителей молодежных и ветеранских организаций, глав районных администраций, ряд военнослужащих в званиях не ниже полковников, глав местных силовых ведомств, известных общественников. Зал почти на 800 мест был заполнен практически полностью.

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Глава региона начал с воспоминаний о том, как Владимир Путин на личной встрече предложил господину Старовойту возглавить Курскую область: «Вы все знаете — я неоднократно об этом говорил,— что это было абсолютно неожиданно для меня… Выслушав президента, поняв, что это важно для него, я согласился, потому что наш регион для меня — родной. Президент на той встрече сказал: вы там будете нужнее. Сейчас, по прошествии пяти лет, я понимаю, почему он так сказал: видимо, все-таки у нашего руководителя есть чувство предвидения».

Поблагодарив Владимира Путина и федеральное правительство за помощь в решении региональных проблем, господин Старовойт подчеркнул, что нынешняя встреча «не предусмотрена никакими регламентами»: «Это моя личная инициатива, потому что эта „отсечка“ для меня важна». Предупредив, что «будет очень много цифр», губернатор неожиданно призвал «понять его правильно»:

«Мы должны с уважением относиться к предшественникам. Сегодня в зале присутствуют руководители предыдущих лет, и я с глубоким уважением отношусь ко всему, что делалось в нашей стране и в Курской области в том числе… Наша задача — опираясь на успехи прошлого, двигаться вперед».

Глава региона рассказал, что полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев пять лет назад поставил ему «две самые острые на тот период задачи, вызывавшие самый высокий общественный резонанс» — решить проблему ввода в эксплуатацию уже построенных домов в охранной зоне заповедника (1284 участка; в итоге согласования были получены) и скорректировать возросшие тарифы на вывоз мусора, увеличив объем переработки отходов (это также было сделано). Еще двумя ключевыми достижениями он назвал появление современного освещения в облцентре и решение проблемы бродячих животных за счет выделения бюджетных средств на создание приютов.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Валовой региональный продукт за пять лет вырос в 1,8 раза до ожидаемых в 2023 году 796,5 млрд руб., промышленность — в 1,6 раза до 550,7 млрд руб. (в том числе обрабатывающие производства — вдвое), сельское хозяйство — в 1,8 раза до 257,9 млрд руб., строительство — в 2,6 раза до 147,6 млрд руб., рассказал глава региона. Но «основным приоритетом» господин Старовойт выделил обеспечение безопасности.

Согласно приведенным в презентации данным, было восстановлено после обстрелов 55,83 км дорог, 613 частных и 32 многоквартирных дома. «Действует добровольная народная дружина — почти 3 тыс. человек регулярно проходят курсы и в случае необходимости встанут на защиту Родины. Организованы курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами, обучаем всех желающих азам тактической медицины и тактике боя. Впервые в России восстановили обучение и присвоение значка „Готов к санитарной обороне“»,— напомнил глава региона.

Бюджет в 2023-м должен вырасти вдвое к 2018 году (до 135,5 млрд руб.), рассказал господин Старовойт. В сельском хозяйстве он отметил, что почти четверть российских грибов производится в Курской области, а также заявил о «заново созданном» производстве растительного масла. В строительстве — рост объемов возведения не только жилья (600 тыс. кв. м в 2023-м), но и промышленных и коммерческих объектов (138 тыс. кв. м), а также отсутствие в регионе обманутых дольщиков.

В дорожном строительстве — выделение в 2021 и 2022 годах дополнительно 1 млрд руб. районам на ремонт дорог («губернаторский миллиард») и увеличение доли нормативных дорог регионального значения с 44% в 2018-м до 51,6% в 2023-м (в Курске — с 53,6 до 83,5%).

В сфере транспорта губернатор хочет создать в Курске «лучшую систему общественного транспорта в стране»: поступают новые автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи. После «десятилетия безденежья» 1990-х годов в ЖКХ реализуется ряд проектов с рекордным финансированием. Особо господин Старовойт отметил предстоящий в начале 2024-го вывод из эксплуатации второго энергоблока Курской АЭС, который повлечет отключение от теплоснабжения населенных пунктов Курчатовского района: взамен «Росатом» профинансировал строительство котельных, которые уже дали первое тепло.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Господин Старовойт затронул также темы занятости, кадровой политики правительства (снизились средний возраст руководителей и численность госслужащих), здравоохранения («было упущено первичное звено», но до конца 2023 года отремонтируют 15 из 16 поликлиник Курска; выросла продолжительность жизни и были спасены 5720 человек) и, в частности, борьбу с коронавирусом. Губернатор упоминал и заслуги предыдущей команды — например, в строительстве онкоцентра, который «вскоре из регионального может стать федеральным».

В конце выступления он заявил, что власти «уверенно занимаются строительством успешного региона»: «Так мы определили в правительстве Курской области нашу миссию… Это не индивидуальные мои заслуги — это наш общий результат».

Поблагодарив (на фоне слайда с фотографией президента) Владимира Путина, Федеральное собрание, федеральные органы исполнительной власти и силовые структуры, СМИ и неравнодушных граждан (за «конструктивную критику»), господин Старовойт подчеркнул, что он «самое активное участие принимает в ведении соцсетей» и сам реагирует «на все вопросы». Пожелав всем скорейшей победы, глава региона, не дожидаясь вопросов и комментариев, развернулся и ушел со сцены под музыкальную композицию про курский характер.

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Политолог Владимир Слатинов, выслушавший отчет господина Старовойта, обратил внимание на подчеркивание преемственности: «В зале было множество представителей команды прежнего губернатора Александра Михайлова. Отчет построен не на контрасте с прежним правлением, а на идее продолжения — хотя и подчеркивалось, что сделано за последние пять лет. Это и благодарственный, и политический жест в адрес прежних элит».

Встреча с губернатором была призвана подчеркнуть открытость Романа Старовойта и его подотчетность населению, полагает господин Слатинов: «Получилось, с одной стороны, официальное мероприятие, а с другой — неформальный разговор в стиле соло. Фактически это демонстрация элитам того, что губернатор контролирует повестку». По мнению господина Слатинова, схожие выступления были и у липецкого губернатора Игоря Артамонова, но господин Старовойт демонстрирует «более мягкое доминирование».

Олег Мухин

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