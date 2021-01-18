Узаконить дома жителей Кукуевки Курской области планируют до сентября 2021 года

Администрация Курской области ведет переговоры с Минприроды и Минстроем, направленные на получение жителями Кукуевки Курского района необходимых документов на постройки до сентября 2021 года. Об этом губернатор Роман Старовойт рассказал в ходе оперативного совещания.

«Напомню, администрация Курской области и Минприроды подписали дорожную карту, в соответствии с которой у нас появится возможность оформить жилые постройки в буферной зоне к сентябрю следующего года (речь идет о сентябре 2021 года.— “Ъ-Черноземье”). Сегодня с Минстроем обсудили возможность ускоренного решения этой проблемы. В пятницу поменялся директор профильного департамента в Минприроды. Мы договорились о совместной работе с Минстроем и Минприроды в этой части, чтобы раньше сентября 2021 года решить эту проблему»,— сказал господин Старовойт.

Напомним, проблема восходит к ужесточению режима на границах заповедника в 1988 году. Тогда курский облисполком расширил буферную зону с 1 до 3 км от границ особо охраняемой природной территории. Также он ввел обязательное согласование с заповедником любой хоздеятельности на его территории. В 2009 году земли сельхозназначения были включены в состав Кукуевки, но лишь в январе 2018 года заповедник поставил на кадастровый учет охранную зону, включая спорные земли. После этого региональное управление Росреестра стало отказывать гражданам в регистрации права собственности на жилые дома, построенные в границах охранной зоны. Граждане и юрлица не могли получить согласование на хоздеятельность в заповеднике: в учреждении считали, что постройки наносят ущерб природным комплексам. К разрешению проблемы подключились региональные власти. Им уже удалось договориться с заповедником об «обмене» спорной земли под домами на уникальные природные территории в других муниципалитетах.

Олег Мухин